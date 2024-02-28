Рашисти вдарили по житловій забудові Курахового, пошкоджено пожежну частину. ФОТО

Сьогодні, 28 лютого, Росія обстріляла місто Курахове Покровського району на Донеччині, окупанти вдарили по житловій забудові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок ворожого удару вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежної частини. На щастя, рятувальники не постраждали.

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