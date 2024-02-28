УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4444 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
1 496 3

Рашисти вдарили по житловій забудові Курахового, пошкоджено пожежну частину. ФОТО

Сьогодні, 28 лютого, Росія обстріляла місто Курахове Покровського району на Донеччині, окупанти вдарили по житловій забудові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок ворожого удару вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежної частини. На щастя, рятувальники не постраждали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетних ударів військ РФ по Покровську: Зруйновано адмінбудівлі, заклади освіти та багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

Пожежна частина у Кураховому після обстрілу
Пожежна частина у Кураховому після обстрілу
Пожежна частина у Кураховому після обстрілу

Автор: 

обстріл (28613) Донецька область (8529) ДСНС (5116)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чому вдарили ? І це не сарказм ! безугла ... мала інший план. І такого в ньому не прописано. Всьо нє по плану . Вибачте курахівці.
показати весь коментар
28.02.2024 13:32 Відповісти
*****.Почали складатиКурахове,Часів яр,Селідове,Торецьк.
показати весь коментар
28.02.2024 13:33 Відповісти
промацують третю лінію оборони
показати весь коментар
28.02.2024 14:17 Відповісти
 
 