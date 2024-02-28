Последствия артиллерийского обстрела Купянщины Харьковской области: Повреждены исключительно гражданские объекты. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска обстреляли Купянский район области из артиллерии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Так, сегодня, 28 февраля, около 9:00 рашисты ударили по селу Кондрашовка Купянского района.

А 27 февраля около 21:00 оккупанты нанесли удары и по г. Купянск. В обоих населенных пунктах повреждены исключительно гражданские объекты – жилые дома, хозяйственные постройки. Также погибла собака.

По предварительным данным, обстрелы велись из артиллерии.

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