Наслідки артилерійського обстрілу Куп’янщини на Харківщині: Пошкоджено винятково цивільні об’єкти. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська обстріляли Куп’янський район області з артилерії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Так, сьогодні, 28 лютого, близько 9:00 рашисти вдарили по селу Кіндрашівка Куп'янського району.

А 27 лютого близько 21:00 окупанти завдали ударів і по м. Купʼянськ. В обох населених пунктах пошкоджено виключно цивільні обʼєкти - житлові будинки, господарчі споруди. Також загинув собака.

За попередніми даними, обстріли велись з артилерії.

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