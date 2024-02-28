Наслідки артилерійського обстрілу Куп’янщини на Харківщині: Пошкоджено винятково цивільні об’єкти. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська обстріляли Куп’янський район області з артилерії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.
Так, сьогодні, 28 лютого, близько 9:00 рашисти вдарили по селу Кіндрашівка Куп'янського району.
А 27 лютого близько 21:00 окупанти завдали ударів і по м. Купʼянськ. В обох населених пунктах пошкоджено виключно цивільні обʼєкти - житлові будинки, господарчі споруди. Також загинув собака.
За попередніми даними, обстріли велись з артилерії.
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