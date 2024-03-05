Общие боевые потери РФ с начала войны – около 419 020 человек (+1070 за сутки), 6657 танков, 10 258 артсистем, 12 688 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 419 020 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается,общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.03.24 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 419020 (+1070) человек,
- танков - 6657 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 12688 (+28) ед,
- артиллерийских систем - 10258 (+48) ед,
- РСЗО - 1007 (+3) ед,
- средства ПВО - 700 (+2) ед,
- самолетов - 347 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7863 (+18),
- крылатые ракеты - 1917 (+1),
- корабли /катера - 25 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 13423 (+49) ед,
- специальная техника - 1630 (+9)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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+19 Sergey A #582059
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+16 Микола Січень #584507
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Я про інше, навіщо в цю гілку тягнути новину яка всім відома і вже як двадцять хвилин опублікована на цьому ж ресурсі?
А втім за спамом і флудом хай слідкують модератори.
Давненько тебе не було на Цензорі, хотів уже в розшук звертатись
А я досі "живий" "Не даждётесь сволочи!"
Щось нам дали новеньке. І це радує...