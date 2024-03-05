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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 419 020 человек (+1070 за сутки), 6657 танков, 10 258 артсистем, 12 688 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 419 020 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается,общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.03.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 419020 (+1070) человек,
  • танков - 6657 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 12688 (+28) ед,
  • артиллерийских систем - 10258 (+48) ед,
  • РСЗО - 1007 (+3) ед,
  • средства ПВО - 700 (+2) ед,
  • самолетов - 347 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7863 (+18),
  • крылатые ракеты - 1917 (+1),
  • корабли /катера - 25 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13423 (+49) ед,
  • специальная техника - 1630 (+9)

Втрати військ РФ

Также смотрите: Бойцы 3 ОШБр нанесли артиллерийские удары кассетными боеприпасами по врагу возле Авдеевки. ВИДЕО

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19387) ликвидация (3604) уничтожение (7030) техника (1738)


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Топ комментарии
+19
Це не ранок-це свято якесь.Слава ЗСУ.
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05.03.2024 08:00
+16
Російські мілітарні телеграм-канали повідомляють, що Україна потопила патрульний корабель "Сергій Котов" у Чорному морі Джерело:
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05.03.2024 08:03
+6
Гарна робота хлопців та дівчат! Слава ЗСУ!
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05.03.2024 08:12
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Це не ранок-це свято якесь.Слава ЗСУ.
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05.03.2024 08:00 Ответить
Російські мілітарні телеграм-канали повідомляють, що Україна потопила патрульний корабель "Сергій Котов" у Чорному морі Джерело:
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05.03.2024 08:03 Ответить
Просто кацапи з приводу втрат "оперативніші" ніж наш Генштаб! Він користується тими даними які надіслали штаби бригад вчора увечері А кацапи подають нічні втрати!
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05.03.2024 08:36 Ответить
Та якби ж то, а так він за джерело Цензор вказує. Новина опублікована о 07:37, наступна новина виходить о 07:56 "Загальні бойові втрати", чим мотивувся публікуючи свій пост? Що слідкувати за новинами в спромозі він один, чи що кругом одні гуппі (як на кацапії).
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05.03.2024 09:17 Ответить
Віталій! Я бачу - ти далекий від армії! В армійських справах інформація подається у визначений строк Рота зобов"язана дать зведення в один термін Потім це зведення подається в штаб батальйону Теж у визначений термін Потім зведене донесення поступає в штаб бригади Там воно формується і направляється "нагору" (далі я не знаю інстанцій по яких зараз воно рухається)Питання: "Люди вночі спать повинні?" Думаю - так! А це значить що донесення повинно потрапить в Генштаб не пізніше півночі Там ці донесення обробляють і подають інформацію тобі "до ранішньої кави" Тобто у 8;00 А корабель втопили після півночі! То що ти тоді "****** ногами"?
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05.03.2024 09:46 Ответить
Як замкомвзвода дякую за політінформацію.
Я про інше, навіщо в цю гілку тягнути новину яка всім відома і вже як двадцять хвилин опублікована на цьому ж ресурсі?
А втім за спамом і флудом хай слідкують модератори.
Давненько тебе не було на Цензорі, хотів уже в розшук звертатись
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05.03.2024 10:44 Ответить
Це не "політінформація" Це - чисто "штабна" робота Я тобі пояснив (як "замкомвзводу") - як рухається твоє "бойове донесення" "нагору" Бо я (на відміну від тебе) працював під кінець служби у штабі з"єднання (Це рівень дивізії - по старому)
А я досі "живий" "Не даждётесь сволочи!"
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05.03.2024 11:03 Ответить
Гарна робота хлопців та дівчат! Слава ЗСУ!
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05.03.2024 08:12 Ответить
Гарячий початок весни, середньодобові втрати по чумардосам 1 085 тушок. ББМ перша сотня (106), авто друга сотня (217), дев'ять одиниць ППО і загалом иаленький ювілей 700 од.
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05.03.2024 08:20 Ответить
Теж помітив, що кацапське ППО останніми днями часто бововнить.
Щось нам дали новеньке. І це радує...
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05.03.2024 08:24 Ответить
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05.03.2024 08:41 Ответить
а де коритко? То хоч маленьке - але ж мусить бути!
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05.03.2024 08:48 Ответить
Завтра буде! Читай вище!
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05.03.2024 08:53 Ответить
щось знову в колонці з літаками пусто. невже московити не літають?
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05.03.2024 08:49 Ответить
Бздять.
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05.03.2024 10:11 Ответить
 
 