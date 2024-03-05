Общие боевые потери РФ с начала войны – около 419 020 человек (+1070 за сутки), 6657 танков, 10 258 артсистем, 12 688 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 419 020 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается,общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.03.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 419020 (+1070) человек,

танков - 6657 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 12688 (+28) ед,

артиллерийских систем - 10258 (+48) ед,

РСЗО - 1007 (+3) ед,

средства ПВО - 700 (+2) ед,

самолетов - 347 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7863 (+18),

крылатые ракеты - 1917 (+1),

корабли /катера - 25 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 13423 (+49) ед,

специальная техника - 1630 (+9)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.