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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 419 020 осіб (+1070 за добу), 6657 танків, 10 258 артсистем, 12 688 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 419 020 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 419020 (+1070) осіб,
  • танків - 6657 (+9) од,
  • бойових броньованих машин - 12688 (+28) од,
  • артилерійських систем - 10258 (+48) од,
  • РСЗВ - 1007 (+3) од,
  • засоби ППО - 700 (+2) од,
  • літаків - 347 (+0) од,
  • гелікоптерів - 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7863 (+18),
  • крилаті ракети - 1917 (+1),
  • кораблі /катери - 25 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 13423 (+49) од,
  • спеціальна техніка - 1630 (+9)
  • Втрати військ РФ

Читайте також: Бійці 3 ОШБр завдали артилерійських ударів касетними боєприпасами по ворогу біля Авдіївки. ВIДЕО

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі. 

Автор: 

армія рф (17554) ліквідація (3992) знищення (7355) техніка (1834)


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Топ коментарі
+19
Це не ранок-це свято якесь.Слава ЗСУ.
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05.03.2024 08:00
+16
Російські мілітарні телеграм-канали повідомляють, що Україна потопила патрульний корабель "Сергій Котов" у Чорному морі Джерело:
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05.03.2024 08:03
+6
Гарна робота хлопців та дівчат! Слава ЗСУ!
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05.03.2024 08:12
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Це не ранок-це свято якесь.Слава ЗСУ.
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05.03.2024 08:00 Відповісти
Російські мілітарні телеграм-канали повідомляють, що Україна потопила патрульний корабель "Сергій Котов" у Чорному морі Джерело:
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05.03.2024 08:03 Відповісти
Просто кацапи з приводу втрат "оперативніші" ніж наш Генштаб! Він користується тими даними які надіслали штаби бригад вчора увечері А кацапи подають нічні втрати!
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05.03.2024 08:36 Відповісти
Та якби ж то, а так він за джерело Цензор вказує. Новина опублікована о 07:37, наступна новина виходить о 07:56 "Загальні бойові втрати", чим мотивувся публікуючи свій пост? Що слідкувати за новинами в спромозі він один, чи що кругом одні гуппі (як на кацапії).
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05.03.2024 09:17 Відповісти
Віталій! Я бачу - ти далекий від армії! В армійських справах інформація подається у визначений строк Рота зобов"язана дать зведення в один термін Потім це зведення подається в штаб батальйону Теж у визначений термін Потім зведене донесення поступає в штаб бригади Там воно формується і направляється "нагору" (далі я не знаю інстанцій по яких зараз воно рухається)Питання: "Люди вночі спать повинні?" Думаю - так! А це значить що донесення повинно потрапить в Генштаб не пізніше півночі Там ці донесення обробляють і подають інформацію тобі "до ранішньої кави" Тобто у 8;00 А корабель втопили після півночі! То що ти тоді "****** ногами"?
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05.03.2024 09:46 Відповісти
Як замкомвзвода дякую за політінформацію.
Я про інше, навіщо в цю гілку тягнути новину яка всім відома і вже як двадцять хвилин опублікована на цьому ж ресурсі?
А втім за спамом і флудом хай слідкують модератори.
Давненько тебе не було на Цензорі, хотів уже в розшук звертатись
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05.03.2024 10:44 Відповісти
Це не "політінформація" Це - чисто "штабна" робота Я тобі пояснив (як "замкомвзводу") - як рухається твоє "бойове донесення" "нагору" Бо я (на відміну від тебе) працював під кінець служби у штабі з"єднання (Це рівень дивізії - по старому)
А я досі "живий" "Не даждётесь сволочи!"
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05.03.2024 11:03 Відповісти
Гарна робота хлопців та дівчат! Слава ЗСУ!
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05.03.2024 08:12 Відповісти
Гарячий початок весни, середньодобові втрати по чумардосам 1 085 тушок. ББМ перша сотня (106), авто друга сотня (217), дев'ять одиниць ППО і загалом иаленький ювілей 700 од.
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05.03.2024 08:20 Відповісти
Теж помітив, що кацапське ППО останніми днями часто бововнить.
Щось нам дали новеньке. І це радує...
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05.03.2024 08:24 Відповісти
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05.03.2024 08:41 Відповісти
а де коритко? То хоч маленьке - але ж мусить бути!
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05.03.2024 08:48 Відповісти
Завтра буде! Читай вище!
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05.03.2024 08:53 Відповісти
щось знову в колонці з літаками пусто. невже московити не літають?
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05.03.2024 08:49 Відповісти
Бздять.
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05.03.2024 10:11 Відповісти
 
 