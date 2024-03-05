Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 419 020 осіб (+1070 за добу), 6657 танків, 10 258 артсистем, 12 688 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 419 020 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 419020 (+1070) осіб,

танків - 6657 (+9) од,

бойових броньованих машин - 12688 (+28) од,

артилерійських систем - 10258 (+48) од,

РСЗВ - 1007 (+3) од,

засоби ППО - 700 (+2) од,

літаків - 347 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7863 (+18),

крилаті ракети - 1917 (+1),

кораблі /катери - 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 13423 (+49) од,

спеціальна техніка - 1630 (+9)



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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.