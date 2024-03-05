Защищая Украину, воин Андрей Ридзевский погиб на Краматорском направлении. ФОТО

На фронте погиб 24-летний защитник из Ирпенской громады Андрей Ридзевский.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Ирпеня Александр Маркушин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Андрей переехал в Ирпень после окончания школы, здесь поступил в Ирпенский профессиональный колледж экономики и права, впоследствии продолжил обучение в Государственном налоговом университете.

Молодой спортсмен и патриот впервые вступил в ряды Национальной гвардии Украины еще в 2019 году. В начале полномасштабного вторжения встретил врага в Рубежном. Также участвовал в боях, в частности, за Северодонецк, Часов Яр, Кременную, Бахмут.

1 марта россияне обстреляли позиции наших защитников из артиллерии на Краматорском направлении. Андрей погиб от множественных осколочных ранений.

Смотрите: Двое спасателей погибли вследствие повторного обстрела во время тушения пожара на Донетчине. ФОТО

"Мой сын – добрый, честный и справедливый, смелый и храбрый, замечательный друг, всегда отстаивавший свою позицию. Вместе с ним я всегда чувствовала себя защищенно и тепло, он был образцом чести и достоинства", - цитирует Маркушин маму Андрея.

Также у Героя остались отец и сестра.