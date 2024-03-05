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Новости Фото Война
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Защищая Украину, воин Андрей Ридзевский погиб на Краматорском направлении. ФОТО

На фронте погиб 24-летний защитник из Ирпенской громады Андрей Ридзевский.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Ирпеня Александр Маркушин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Андрей переехал в Ирпень после окончания школы, здесь поступил в Ирпенский профессиональный колледж экономики и права, впоследствии продолжил обучение в Государственном налоговом университете.

Молодой спортсмен и патриот впервые вступил в ряды Национальной гвардии Украины еще в 2019 году. В начале полномасштабного вторжения встретил врага в Рубежном. Также участвовал в боях, в частности, за Северодонецк, Часов Яр, Кременную, Бахмут.

1 марта россияне обстреляли позиции наших защитников из артиллерии на Краматорском направлении. Андрей погиб от множественных осколочных ранений.

Смотрите: Двое спасателей погибли вследствие повторного обстрела во время тушения пожара на Донетчине. ФОТО

Андрій Рідзевський

"Мой сын – добрый, честный и справедливый, смелый и храбрый, замечательный друг, всегда отстаивавший свою позицию. Вместе с ним я всегда чувствовала себя защищенно и тепло, он был образцом чести и достоинства", - цитирует Маркушин маму Андрея.

Также у Героя остались отец и сестра.

Автор: 

потери (4398)


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Топ комментарии
+28
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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05.03.2024 09:08
+28
Вічна пам'ять тобі,Героє та Царство Небесне...
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05.03.2024 09:09
+22
Страшне в нас горе, знову Україна
Втрачає кращих із своїх синів
Немає слів, в душі лиш біль та туга
І на кацапів безкінечний гнів ...
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05.03.2024 09:23
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Ми втратим весь генофонд. А рузке втратить нариків і алкашів - жах
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05.03.2024 09:05 Ответить
в них немає генофонду, весь їхній фонд це і є алкаші та нарикі...
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05.03.2024 09:13 Ответить
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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05.03.2024 09:08 Ответить
Вічна пам'ять тобі,Героє та Царство Небесне...
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05.03.2024 09:09 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні !!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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05.03.2024 09:14 Ответить
Страшне в нас горе, знову Україна
Втрачає кращих із своїх синів
Немає слів, в душі лиш біль та туга
І на кацапів безкінечний гнів ...
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05.03.2024 09:23 Ответить
Що вже Сриське із ЗЕ намалювали краматорський напрямок? Наступні міста для здачі *******?
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05.03.2024 09:39 Ответить
Також звернула увагу на це... Наступний "напрямок", на жаль...
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05.03.2024 09:53 Ответить
Svitla Pam'yat...
Geroi ne vmirayut' !
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05.03.2024 09:55 Ответить
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05.03.2024 10:02 Ответить
Співчуття рідним та близьким. Смерть кацапам!
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05.03.2024 10:28 Ответить
RIP....

p.s. а чому напрямок "Краматорський"? автор по який бік?
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05.03.2024 12:08 Ответить
Сльози.. Зовсім юний Козак. Біда, біда.. падли кацапські нищать наших Чоловіків. Вічна слава Герою! Мої співчуття рідним та побратимам. Сум.
всім кацапам лютої смерті на полі бою.
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06.03.2024 15:32 Ответить
 
 