Защищая Украину, воин Андрей Ридзевский погиб на Краматорском направлении. ФОТО
На фронте погиб 24-летний защитник из Ирпенской громады Андрей Ридзевский.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр Ирпеня Александр Маркушин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Андрей переехал в Ирпень после окончания школы, здесь поступил в Ирпенский профессиональный колледж экономики и права, впоследствии продолжил обучение в Государственном налоговом университете.
Молодой спортсмен и патриот впервые вступил в ряды Национальной гвардии Украины еще в 2019 году. В начале полномасштабного вторжения встретил врага в Рубежном. Также участвовал в боях, в частности, за Северодонецк, Часов Яр, Кременную, Бахмут.
1 марта россияне обстреляли позиции наших защитников из артиллерии на Краматорском направлении. Андрей погиб от множественных осколочных ранений.
"Мой сын – добрый, честный и справедливый, смелый и храбрый, замечательный друг, всегда отстаивавший свою позицию. Вместе с ним я всегда чувствовала себя защищенно и тепло, он был образцом чести и достоинства", - цитирует Маркушин маму Андрея.
Также у Героя остались отец и сестра.
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Слава Україні !!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Втрачає кращих із своїх синів
Немає слів, в душі лиш біль та туга
І на кацапів безкінечний гнів ...
Geroi ne vmirayut' !
p.s. а чому напрямок "Краматорський"? автор по який бік?
всім кацапам лютої смерті на полі бою.