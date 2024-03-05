Захищаючи Україну, воїн Андрій Рідзевський загинув на Краматорському напрямку. ФОТО

На фронті загинув 24-річний захисник з Ірпінської громади Андрій Рідзевський.

Про це повідомив у фейсбуці мер Ірпеня Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Андрій переїхав до Ірпеня після закінчення школи, тут вступив до Ірпінського фахового коледжу економіки та права, згодом продовжив навчання у Державному податковому університеті.

Молодий спортсмен та патріот вперше став до лав Національної гвардії України ще у 2019 році. На початку повномасштабного вторгнення зустрів ворога у Рубіжному. Також брав участь в боях, зокрема, за Сєверодонецьк, Часів Яр, Кремінну, Бахмут.

1 березня росіяни обстріляли позиції наших захисників з артилерії на Краматорському напрямку. Андрій загинув від множинних осколкових поранень.

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"Мій син – добрий, чесний і справедливий, сміливий і хоробрий, чудовий друг, який завжди відстоював свою позицію. Разом з ним я завжди відчувала себе захищено і тепло, він був взірцем честі та гідності", - цитує Маркушин маму Андрія.

Також у Героя залишились батько та рідна сестра.