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Новини Фото Війна
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Захищаючи Україну, воїн Андрій Рідзевський загинув на Краматорському напрямку. ФОТО

На фронті загинув 24-річний захисник з Ірпінської громади Андрій Рідзевський.

Про це повідомив у фейсбуці мер Ірпеня Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Андрій переїхав до Ірпеня після закінчення школи, тут вступив до Ірпінського фахового коледжу економіки та права, згодом продовжив навчання у Державному податковому університеті.

Молодий спортсмен та патріот вперше став до лав Національної гвардії України ще у 2019 році. На початку повномасштабного вторгнення зустрів ворога у Рубіжному. Також брав участь в боях, зокрема, за Сєверодонецьк, Часів Яр, Кремінну, Бахмут.

1 березня росіяни обстріляли позиції наших захисників з артилерії на Краматорському напрямку. Андрій загинув від множинних осколкових поранень.

Також читайте: Двоє рятувальників загинули внаслідок повторного обстрілу під час гасіння пожежі на Донеччині. ФОТО

Андрій Рідзевський

"Мій син – добрий, чесний і справедливий, сміливий і хоробрий, чудовий друг, який завжди відстоював свою позицію. Разом з ним я завжди відчувала себе захищено і тепло, він був взірцем честі та гідності", - цитує Маркушин маму Андрія.

Також у Героя залишились батько та рідна сестра. 

Автор: 

втрати (4417)


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Топ коментарі
+28
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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05.03.2024 09:08
+28
Вічна пам'ять тобі,Героє та Царство Небесне...
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05.03.2024 09:09
+22
Страшне в нас горе, знову Україна
Втрачає кращих із своїх синів
Немає слів, в душі лиш біль та туга
І на кацапів безкінечний гнів ...
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05.03.2024 09:23
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Ми втратим весь генофонд. А рузке втратить нариків і алкашів - жах
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05.03.2024 09:05 Відповісти
в них немає генофонду, весь їхній фонд це і є алкаші та нарикі...
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05.03.2024 09:13 Відповісти
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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05.03.2024 09:08 Відповісти
Вічна пам'ять тобі,Героє та Царство Небесне...
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05.03.2024 09:09 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні !!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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05.03.2024 09:14 Відповісти
Страшне в нас горе, знову Україна
Втрачає кращих із своїх синів
Немає слів, в душі лиш біль та туга
І на кацапів безкінечний гнів ...
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05.03.2024 09:23 Відповісти
Що вже Сриське із ЗЕ намалювали краматорський напрямок? Наступні міста для здачі *******?
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05.03.2024 09:39 Відповісти
Також звернула увагу на це... Наступний "напрямок", на жаль...
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05.03.2024 09:53 Відповісти
Svitla Pam'yat...
Geroi ne vmirayut' !
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05.03.2024 09:55 Відповісти
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05.03.2024 10:02 Відповісти
Співчуття рідним та близьким. Смерть кацапам!
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05.03.2024 10:28 Відповісти
RIP....

p.s. а чому напрямок "Краматорський"? автор по який бік?
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05.03.2024 12:08 Відповісти
Сльози.. Зовсім юний Козак. Біда, біда.. падли кацапські нищать наших Чоловіків. Вічна слава Герою! Мої співчуття рідним та побратимам. Сум.
всім кацапам лютої смерті на полі бою.
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06.03.2024 15:32 Відповісти
 
 