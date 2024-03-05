Захищаючи Україну, воїн Андрій Рідзевський загинув на Краматорському напрямку. ФОТО
На фронті загинув 24-річний захисник з Ірпінської громади Андрій Рідзевський.
Про це повідомив у фейсбуці мер Ірпеня Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Андрій переїхав до Ірпеня після закінчення школи, тут вступив до Ірпінського фахового коледжу економіки та права, згодом продовжив навчання у Державному податковому університеті.
Молодий спортсмен та патріот вперше став до лав Національної гвардії України ще у 2019 році. На початку повномасштабного вторгнення зустрів ворога у Рубіжному. Також брав участь в боях, зокрема, за Сєверодонецьк, Часів Яр, Кремінну, Бахмут.
1 березня росіяни обстріляли позиції наших захисників з артилерії на Краматорському напрямку. Андрій загинув від множинних осколкових поранень.
"Мій син – добрий, чесний і справедливий, сміливий і хоробрий, чудовий друг, який завжди відстоював свою позицію. Разом з ним я завжди відчувала себе захищено і тепло, він був взірцем честі та гідності", - цитує Маркушин маму Андрія.
Також у Героя залишились батько та рідна сестра.
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Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Втрачає кращих із своїх синів
Немає слів, в душі лиш біль та туга
І на кацапів безкінечний гнів ...
Geroi ne vmirayut' !
p.s. а чому напрямок "Краматорський"? автор по який бік?
всім кацапам лютої смерті на полі бою.