Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: два человека получили ранения. ФОТОрепортаж
Российские войска еще раз обстреляли из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков и БпЛА 17 населенных пунктов Бериславского и Херсонского районов. Из-за российской агрессии два человека получили ранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.
Под огневым поражением армии РФ находились Херсон, Садовое, Антоновка, Благовещенское, Широкая Балка, Белозерка, Кизомис, Токаревка, Днепровское, Янтарное, Инженерное, Берислав, Тягинка, Михайловка, Львов, Одрадокаменка и Золотая Балка.
В Херсонском районе в результате обстрелов повреждены 30 объектов: 10 многоквартирных и столько же частных домов, центр творчества, пункт несокрушимости, газопроводы, линия электросетей, гаражи и 3 автомобиля, среди которых 2 служебных автомобиля полиции.
В Садовом в результате российских атак поврежден газопровод, в Белозерке снарядами изуродованы 3 частных дома, в Михайловке – пункт несокрушимости, в Кизомысе – частный дом и гараж.
По жилым кварталам Херсона российский агрессор бил из артиллерии, пытаясь нанести как можно больший ущерб жилищному фонду. В результате утреннего вражеского обстрела центральной части города в собственной квартире травмирован 76-летний мужчина, повреждены 3 многоквартирных дома и служебный автомобиль полиции.
Через несколько часов враг снова накрыл огнем центральные кварталы, в результате чего ранен 52-летний мужчина, повреждена линия электросети и газопровод.
В результате нескольких часов артиллерийских обстрелов прибрежных и центральных улиц зафиксированы повреждения здания, центра творчества, 7 многоэтажек и частного дома.
