Российский футзалист Москаленко ликвидирован на фронте в Украине. ФОТО

Вооруженные силы Украины ликвидировали на фронте российского футзалиста Вячеслава Москаленко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ассоциацию минифутбола России.

Отмечается, что 7 марта Москаленко погиб "в зоне СВО".

Футзалист родился в Новосибирске в 1980 году, выступал за российские футзальные клубы "Сибиряк" (Новосибирск), "Динамо" (Москва), "Спартак" (Москва), "ТТГ-Югра" (Югорск, ныне – "Газпром-Югра") и другие.

Москаленко становился чемпионом, обладателем кубка и суперкубка России.

Російський футзаліст Москаленко ліквідований

+17
Червона картка 📕та довічна дискваліфікація💀
показать весь комментарий
08.03.2024 13:46 Ответить
+15
Грошенят захотів - Москаленко - манкурт иобании
показать весь комментарий
08.03.2024 13:46 Ответить
+9
Це через прізвище. 😊 Схоже, предки буди виселені з України. А не надто мозумний нащадок хотів історичну батьківщину провідати. Тільки тут не раді ні москалям, ні москаленкам, ні підмоскальникам. Та й у предків прізвище москаленко неспроста.
показать весь комментарий
08.03.2024 13:49 Ответить
А не забагато честі для "росфутзадриста"?
показать весь комментарий
08.03.2024 13:44 Ответить
Це через прізвище. 😊 Схоже, предки буди виселені з України. А не надто мозумний нащадок хотів історичну батьківщину провідати. Тільки тут не раді ні москалям, ні москаленкам, ні підмоскальникам. Та й у предків прізвище москаленко неспроста.
показать весь комментарий
08.03.2024 13:49 Ответить
Такі прізвища давалися дітям відставних солдат-українців російської армії які після 25-літньої служби поверталися додому і ще могли завести сім"ю Бувало - і дітям переселенців з Московщини
показать весь комментарий
08.03.2024 13:59 Ответить
От і пішли "спортсмєни-добровольци", про яких місяць тому тут писали.
Що, не дуже добре з адекватним м'ясом, русня?
показать весь комментарий
08.03.2024 13:44 Ответить
Грошенят захотів - Москаленко - манкурт иобании
показать весь комментарий
08.03.2024 13:46 Ответить
Червона картка 📕та довічна дискваліфікація💀
показать весь комментарий
08.03.2024 13:46 Ответить
.... навчить кобзона грати в футбол, а той його співати - "ета дєнь пабєєєдииии...."
показать весь комментарий
08.03.2024 15:55 Ответить
Спорт внєпалітікі
показать весь комментарий
08.03.2024 13:48 Ответить
З кабздоном тепер пограє,футзаліст куєв...
показать весь комментарий
08.03.2024 13:48 Ответить
трус не играет в хоккей футбол ))
показать весь комментарий
08.03.2024 13:50 Ответить
Теперь его бабе белую калину дадут.
показать весь комментарий
08.03.2024 13:53 Ответить
..белым коленом, под хвост
показать весь комментарий
08.03.2024 14:30 Ответить
Белые бутсы
показать весь комментарий
08.03.2024 14:42 Ответить
І превратілся в белих жігулееей !(Пойот)
показать весь комментарий
08.03.2024 14:05 Ответить
там десь ще Карякін бігає.
показать весь комментарий
08.03.2024 14:12 Ответить
Его сученка хрен поймаешь - он конем ходит!
показать весь комментарий
08.03.2024 14:44 Ответить
коня скоро вб'ють, а він, якщо зможе ходити під себе, то може вважати себе щасливим.
показать весь комментарий
08.03.2024 14:49 Ответить
Земля тобі, смердючка парашна. скловатою знизу та бетоном зверху а гівно з обох боків.
показать весь комментарий
08.03.2024 14:26 Ответить
І хотілось йому дохнути за расєю. Ще і прізвище українське. Ганьба яка
показать весь комментарий
08.03.2024 14:32 Ответить
Це зайве підтвердження тим, хто вважає Кубань досі українською. Незважаючи на прізвища, всі потомки переселенців, за унікальними одиничними вийнятками, це такі самі кацапи за своїм світоглядом. І це не диво, бо незважаючи на прізвище, світогляд людини визначає оточення в якому ця людина виховується. Це манкурти з українськими прізвищами, які вже поколіннями ненавидять та презирають все українське. І чому дивуватися отаким "москаленкам" на расєє, коли в нас тут, в Україні вистачає таких самих покручів-хахлов0малоросов (не за найіональною, а за світоглядною ознакою. І прикладів хоч греблю гати - і Вітренко і Симоненко і Зе-лідор і дЄрьмак ... Всі вони народилися й виросли не на расєє, а тут, в Україні. Але це антиукраїнські антидержавні покручі, якими може пишатися ота кацапська орда, на яку ті покручі моляться та якій досі вірно служать ...
показать весь комментарий
08.03.2024 15:08 Ответить
хто вважає Кубань досі українською??? це жарт такий
показать весь комментарий
08.03.2024 16:23 Ответить
ви хоч в Україні живете??? невже ви не читаєте тих указів, які на втіху всьому світу видає ваш реЗЕдент, якого ви наобирали??? Так я вам освіжу вашу пам"ять: зеленський підписав указ про історично населені українцями території росії. Президент України Володимир https://tsn.ua/********/zelenskiy-********-ukaz-pro-naseleni-************-teritoriyi-rosiyi-2497357.html Зеленський 22 січня 2024 підписав указ №17/2024 "Про історично населені українцями території Російської Федерації". Президент доручив владі розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців у росії, які проживають на "історично населених ними землях" на території нинішніх Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ.
показать весь комментарий
08.03.2024 16:31 Ответить
-- невже ви не читаєте тих указів

вибачте, я не слідкую за діяльність розумово відсталих
показать весь комментарий
08.03.2024 16:47 Ответить
напревеликий жах розумово відсталі наобирали собі у 2019 лідОра і саме він вже 5 рік руйнує в турборежимі Україну... чи може про це ви теж нє в курсє??
показать весь комментарий
08.03.2024 16:50 Ответить
а я тут до чого?
показать весь комментарий
08.03.2024 17:28 Ответить
Чистокровний москалик!!! Грошенята закінчились, тепер вони йому не потрібні!!! Тепер воно в аду питає, за що?????
показать весь комментарий
08.03.2024 15:16 Ответить
ще один манкурт з імперії зла.
показать весь комментарий
08.03.2024 15:22 Ответить
українець але з давніми москальськими корнями треба дивитись шо вони прои нас наших же одурманених яничар кидають
показать весь комментарий
08.03.2024 15:44 Ответить
ГазМяс?
показать весь комментарий
08.03.2024 15:58 Ответить
 
 