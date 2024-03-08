Российский футзалист Москаленко ликвидирован на фронте в Украине. ФОТО

Вооруженные силы Украины ликвидировали на фронте российского футзалиста Вячеслава Москаленко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ассоциацию минифутбола России.

Отмечается, что 7 марта Москаленко погиб "в зоне СВО".

Футзалист родился в Новосибирске в 1980 году, выступал за российские футзальные клубы "Сибиряк" (Новосибирск), "Динамо" (Москва), "Спартак" (Москва), "ТТГ-Югра" (Югорск, ныне – "Газпром-Югра") и другие.

Москаленко становился чемпионом, обладателем кубка и суперкубка России.

