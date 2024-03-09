Рашисты обстреляли Часов Яр, погиб мужчина. ФОТО

Часов Яр Донецкой области подвергся очередному обстрелу, погиб человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня город снова попал под огонь вражеской артиллерии - смертельное ранение получил 46-летний мужчина. Повреждены 2 многоэтажки", - говорится в сообщении.

Также утром под обстрелами Очеретино - там известно об одном раненом и повреждениях частных домов.

Точные последствия обстрелов устанавливаются.

