Рашисты обстреляли Часов Яр, погиб мужчина. ФОТО

Часов Яр Донецкой области подвергся очередному обстрелу, погиб человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня город снова попал под огонь вражеской артиллерии - смертельное ранение получил 46-летний мужчина. Повреждены 2 многоэтажки", - говорится в сообщении.

Пошкодження у Часовому Ярі

Также утром под обстрелами Очеретино - там известно об одном раненом и повреждениях частных домов.

Точные последствия обстрелов устанавливаются.

Россияне обстреляли Купянск из РСЗО. Погибли 2 человека, - ОВА

обстрел (29119) жертвы (2159) Донецкая область (10560)
