Рашисти обстріляли Часів Яр, загинув чоловік. ФОТО

Часів Яр Донецької області зазнав чергового обстрілу, загинула людина.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні місто знову потрапило під вогонь ворожої артилерії - смертельне поранення отримав 46-річний чоловік. Пошкоджено 2 багатоповерхівки", - йдеться у повідомленні.

Також зранку під обстрілами Очеретине - там відомо про 1 пораненого і пошкоджено приватні будинки.

Точні наслідки обстрілів наразі встановлюються.