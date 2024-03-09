УКР
Рашисти обстріляли Часів Яр, загинув чоловік. ФОТО

Часів Яр Донецької області зазнав чергового обстрілу, загинула людина.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні місто знову потрапило під вогонь ворожої артилерії - смертельне поранення отримав 46-річний чоловік. Пошкоджено 2 багатоповерхівки", - йдеться у повідомленні.

Пошкодження у Часовому Ярі

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: під вогнем Красногорівка, Часів Яр та Сіверськ, є поранені. ФОТО

Також зранку під обстрілами Очеретине - там відомо про 1 пораненого і пошкоджено приватні будинки.

Точні наслідки обстрілів наразі встановлюються.

