Рашисти обстріляли Часів Яр, загинув чоловік. ФОТО
Часів Яр Донецької області зазнав чергового обстрілу, загинула людина.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Сьогодні місто знову потрапило під вогонь ворожої артилерії - смертельне поранення отримав 46-річний чоловік. Пошкоджено 2 багатоповерхівки", - йдеться у повідомленні.
Також зранку під обстрілами Очеретине - там відомо про 1 пораненого і пошкоджено приватні будинки.
Точні наслідки обстрілів наразі встановлюються.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/yuriy.syrotyuk/posts/pfbid02AABuvTRmwQr5w4HrQTtqW3ZRt8A92Vh8MJ8xeTBfAAb4mnJrbXumwbCVFVx7NHH9l?__cft__[0]=AZUcweXyVLrNa3t8gd-rAQZVBFbIIIm_RjmoIvyZobhZ2VEpYDWXFdCsbUz4R3uX0aZ34pIntfBhTrMK55-b2Y5q-FMYKQQQ5M-P03psOCsjX8M_k5VnamDLtdJHRHqPGhTjRzPZ5RqsV3inLSFfdlGg3w0VefxlP8q4hki947wm-A&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Тарасу Шевченку - 210
Виконаймо Заповіт «і вражою злою кровʼю волю окропіте»
і не було.
просто кожен віропітек вкладає в три букви своЄ - розуміння.
Варто почитати про т.з. "всесвітній потоп" - Якого боха вам ще не хватало? ну от, маєт.те - я про Яхве, а не про Зе. Так що "бох" скоріше оркам допомагає.
ПРИЧОМУ! - в "святих текстах" все ж написано, про жорстокість Яхве, але стадо радісно скавулить про його ..... "доброту"
а я ще дивуюсь з тупості зеленож.піків, тут ще гірше - прямо сказано про звірства "боха", але стадо скиглить про якусь там добродєтєль. якої не було і нема. тьху. ну реально.... навіть не смішно, це якийсь ......дебілізм шолі.