Сутки на Харьковщине: оккупанты убили гражданского в Волоховке, уничтожили жилые дома, обстреляли территорию оздоровительного лагеря. ФОТОрепортаж
Оккупанты за минувшие сутки из артиллерии и минометов обстреляли 20 населенных пунктов Харьковщины, нанесли авиаудары по Граневу, Синьковке.
Как информирует Цензор.НЕТ, Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Сегодня, 00:05, в г. Богодухов совершен обстрел территории оздоровительного лагеря. В результате обстрела горел микроавтобус. Повреждено 1 хозяйственное сооружение. Без пострадавших. 19:44 в с. Липцы Харьковского района произошел вражеский обстрел. Пострадавших нет. 18 с.Волоховка Чугуевского района в результате обстрела погиб 73-летний мужчина", - говорится в сообщении.
Днем под вражеским огнем оказались с. Одноробовка, где в результате обстрела горели три частных дома, в Волчанске горел торговый павильон.
Утром враг обстрелял с. Нечволодовка Купянского района.
