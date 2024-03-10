Доба на Харківщині: окупанти вбили цивільного у Волохівці, знищили житлові будинки, обстріляли територію оздоровчого табору. ФОТОрепортаж

Окупанти минулої доби з артилерії та мінометів обстріляли 20 населених пунктів Харківщини, завдали авіаударів по Граневу, Синьківці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні, 00:05, у м. Богодухів здійснено обстріл території оздоровчого табору. Внаслідок обстрілу горів мікроавтобус. Пошкоджено 1 господарчу споруду. Без постраждалих. 19:44 у с. Липці Харківського району відбувся ворожий обстріл. Постраждалих немає. 18:00 у с. Волохівка Чугуївського району внаслідок обстрілу загинув 73-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

Вдень під ворожим вогнем опинилися с. Одноробівка, де внаслідок обстрілу горіли три приватні будинки, у Вовчанську горів торгівельний павільйон.

Зранку ворог обстріляв с. Нечволодівка Куп'янського району.

