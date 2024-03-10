РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9399 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
16 490 37

Маленькая гимнастка Александра Паскаль, утратившая ногу в результате российских обстрелов, продолжает заниматься спортом. ФОТО

Маленькая украинская гимнастка Александра Паскаль, утратившая ногу в 2022 году в результате российского ракетного удара по Затоке на Одесщине, продолжает заниматься художественной гимнастикой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TRIBUNA.COM.

Девочка продолжает активно заниматься художественной гимнастикой, выступать на соревнованиях и сниматься для шоу.

Олександра Паскаль

Смотрите также: Вернулась к тренировкам юная гимнастка Александра Паскаль, потерявшая в прошлом году ногу в результате российского ракетного удара. ФОТОрепортаж

Олександра Паскаль

Напомним, 16 мая 2022 года самолеты стратегической авиации РФ нанесли удар по Одесщине. Был поражен объект туристической инфраструктуры, пострадали двое взрослых, тяжело ранен ребенок. Шестилетняя Александра Паскаль более двух недель провела в реанимации. У нее был открытый перелом руки, сломаны четыре ребра, травма головы и многочисленные осколочные ранения. Врачи вынуждены были ампутировать ей ногу. Раньше девочка занималась танцами и гимнастикой, выступала на соревнованиях. Ее мать в результате обстрела потеряла слух.

Автор: 

гимнастика (94) Белгород-Днестровский (118)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+72
Перешліть ці фотки Папі Римському...
показать весь комментарий
10.03.2024 21:20 Ответить
+54
Щасти, сонечко!
показать весь комментарий
10.03.2024 21:24 Ответить
+49
молодець дівчинка! На зло кацапам!
показать весь комментарий
10.03.2024 21:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Курва, ти зробив мій вечір!))) Соняшникова олія наше все!!!
показать весь комментарий
10.03.2024 21:20 Ответить
Я удалил пост .т.к посчитал не место ему тут. Это первое, и второе ,я ниже под другой темой НАТО,то что видели хорошие знакомые и удивлены с полями ,которые перерыты и не засеяны.
показать весь комментарий
10.03.2024 21:23 Ответить
Маленька дівчинка, але яка велика героїня
показать весь комментарий
10.03.2024 22:56 Ответить
Рагуль, на херсонских полях ничего не посеяно,сонящник не засеяли поля перерыты ,чтоб кацапы не прошли.
показать весь комментарий
10.03.2024 21:25 Ответить
Я навіть не знаю як на тебе реагувати.)))
показать весь комментарий
10.03.2024 21:28 Ответить
та то пенс з прикордонників
показать весь комментарий
10.03.2024 21:37 Ответить
Перешліть ці фотки Папі Римському...
показать весь комментарий
10.03.2024 21:20 Ответить
він пєдофіл, не треба
показать весь комментарий
10.03.2024 21:21 Ответить
Так тут дівчинка, а не хлопчик
показать весь комментарий
10.03.2024 21:48 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2024 22:01 Ответить
і він скаже здавайтесь, шоб більше цього не було
показать весь комментарий
10.03.2024 21:21 Ответить
Так дамбас уже сдали. И там действительно теперь уже ничего нет. Только руины
показать весь комментарий
10.03.2024 21:26 Ответить
то есть сдали руины, а не дамбас ?

ну руины чего бы и не сдать, если они кому-то очень сильно нужны ценой десятков тысяч жизней ?
показать весь комментарий
10.03.2024 21:30 Ответить
Требо знати історію , що зрозуміти чому так було й чому так само зараз .

Чи не знали ієрархи Святого престолу про лагеря смерті з обох сторін колючього дроту, про масові розтріли мирного населення в 1941 . Про це звітував й Андрій Шептицький Ватікану, й потім Йосип Сліпий . А це не були якійсь світськи журналюги це були дуже авторітетні в католицькому світі святі отці . Але ж хто хотів , той ховав від вбивств , але офіційно ніхто гітлеру не висував претензій . Як й сраліну - до речі , як уряду Віши . Окупацію католицької Польші проговтнули залюбки . Потім так само прогвтнули й розтріли заручників - громадян (до речі) Італії . Але як справа дійшла до переслідування нацистких злочинців -- так зразу згадали про гуманізм . Рівно половина катів втікло до католицької Південої Америки через монастири . Це історичні факти й саме через це в Італії й досі дуже сильні позиції лівоцентрістів й навіть антисталінських комуністів . Мером Риму 30 років був ось такий антисофкоїдний комуніст . А ліві проштовхувала після війни ідею розпуску святого престолу через його дотичність і певні симпатії к ідеям нацизму . Саме соціалістка як прем"єр Італії зараз займає найбільш поукраїнську позицію . А правим дуже дотичним до Ватікану до сподоби диктатор ***** й ніколи Ватикан не засуджував розбеченця й збоченця Берлусконі . Ось така подвійна мораль .
показать весь комментарий
10.03.2024 22:26 Ответить
молодець дівчинка! На зло кацапам!
показать весь комментарий
10.03.2024 21:21 Ответить
Не треба нiчого робити на зло... Боже, благослави
подальшу долю цiй маленькоi героiнi! Счастя
тобi, маленька квiточка, здоров"я, життя в мирнiй
Украiнi та успiхiв в твоей любимоi справi.
Ти, дитинко, великий молодець-не зламалась, не жалiеш
себе... Ти сильнiше духом за багатьох дорослих! У тебе
все вийде! 🤗
показать весь комментарий
11.03.2024 11:18 Ответить
💓
показать весь комментарий
11.03.2024 12:35 Ответить
Щасти, сонечко!
показать весь комментарий
10.03.2024 21:24 Ответить
Хай Бог береже тебе, Сонечко, і посилає міцне здоров'я, сили, натхнення і успіх в усіх справах! 🙏🏼❤️🇺🇦
показать весь комментарий
10.03.2024 21:32 Ответить
🙏🙏🙏
показать весь комментарий
11.03.2024 11:20 Ответить
Я в ****
Модер, извините за выражение
Но она даёт своим примером что даже после такого можно жить.
показать весь комментарий
10.03.2024 21:34 Ответить
Гарна дівчинка, дай Боже їй здоров'я і сил. Жаль мати не вберегла її. Якби виїхали хоча б у Молдову чи у Румунію, а це зовсім поряд була б вона ціла. Дітям на війні не місце.
показать весь комментарий
10.03.2024 21:34 Ответить
якщо всі з*буться, то нащо тоді ця війна і все це?
показать весь комментарий
10.03.2024 22:03 Ответить
Війна щоб спинити путіна і Хабад.
показать весь комментарий
11.03.2024 07:27 Ответить
Да, ми не палестинцi. Усе прощаемо.
показать весь комментарий
10.03.2024 21:35 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2024 21:37 Ответить
Бідна дитинка. На її плечі лягло велике випробування. Сил їй подолати це випробування і знайти близьких людей які стануть підтримкою в житті.
Те що вона і її батьки роблять дуже важливо для нас і для всього світу. Світ, особливо такі покидькі як Орбан, Фіцо Папа римський і інші мають бачити яке Z/\O вони підтримують своїми заявами.
показать весь комментарий
10.03.2024 21:44 Ответить
їм пох
показать весь комментарий
10.03.2024 21:49 Ответить
перша та найважливіша мета, будь якої популяції, зберегти своє потомство.
українці, закликаю! бережіть своїх діточок!
не кричіть на них! не дай вам бог, вдарити дитину! побачу, руки відірву!
лілейте та холте рідних діточок. взагалі, всіх діточок.
показать весь комментарий
10.03.2024 21:53 Ответить
Дай Боже, дитині того чого вона захоче...
показать весь комментарий
10.03.2024 23:43 Ответить
Коли вона виросте, вже будуть протези, які не відрізнити від здорової ноги.
Про дискомфорт на той час вона вже забуде.
А характер і Талант залишиться.
показать весь комментарий
11.03.2024 07:30 Ответить
Хай їй щастить !
показать весь комментарий
11.03.2024 08:52 Ответить
Кріпись, дівчинко! Мужності тобі!
показать весь комментарий
11.03.2024 09:40 Ответить
А все через те, що кацапи не люди. І лідер їх дворняжка , Шаріков. А мріє себе царем з родословною.
показать весь комментарий
11.03.2024 18:51 Ответить
 
 