Маленькая гимнастка Александра Паскаль, утратившая ногу в результате российских обстрелов, продолжает заниматься спортом. ФОТО
Маленькая украинская гимнастка Александра Паскаль, утратившая ногу в 2022 году в результате российского ракетного удара по Затоке на Одесщине, продолжает заниматься художественной гимнастикой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TRIBUNA.COM.
Девочка продолжает активно заниматься художественной гимнастикой, выступать на соревнованиях и сниматься для шоу.
Напомним, 16 мая 2022 года самолеты стратегической авиации РФ нанесли удар по Одесщине. Был поражен объект туристической инфраструктуры, пострадали двое взрослых, тяжело ранен ребенок. Шестилетняя Александра Паскаль более двух недель провела в реанимации. У нее был открытый перелом руки, сломаны четыре ребра, травма головы и многочисленные осколочные ранения. Врачи вынуждены были ампутировать ей ногу. Раньше девочка занималась танцами и гимнастикой, выступала на соревнованиях. Ее мать в результате обстрела потеряла слух.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ну руины чего бы и не сдать, если они кому-то очень сильно нужны ценой десятков тысяч жизней ?
Чи не знали ієрархи Святого престолу про лагеря смерті з обох сторін колючього дроту, про масові розтріли мирного населення в 1941 . Про це звітував й Андрій Шептицький Ватікану, й потім Йосип Сліпий . А це не були якійсь світськи журналюги це були дуже авторітетні в католицькому світі святі отці . Але ж хто хотів , той ховав від вбивств , але офіційно ніхто гітлеру не висував претензій . Як й сраліну - до речі , як уряду Віши . Окупацію католицької Польші проговтнули залюбки . Потім так само прогвтнули й розтріли заручників - громадян (до речі) Італії . Але як справа дійшла до переслідування нацистких злочинців -- так зразу згадали про гуманізм . Рівно половина катів втікло до католицької Південої Америки через монастири . Це історичні факти й саме через це в Італії й досі дуже сильні позиції лівоцентрістів й навіть антисталінських комуністів . Мером Риму 30 років був ось такий антисофкоїдний комуніст . А ліві проштовхувала після війни ідею розпуску святого престолу через його дотичність і певні симпатії к ідеям нацизму . Саме соціалістка як прем"єр Італії зараз займає найбільш поукраїнську позицію . А правим дуже дотичним до Ватікану до сподоби диктатор ***** й ніколи Ватикан не засуджував розбеченця й збоченця Берлусконі . Ось така подвійна мораль .
подальшу долю цiй маленькоi героiнi! Счастя
тобi, маленька квiточка, здоров"я, життя в мирнiй
Украiнi та успiхiв в твоей любимоi справi.
Ти, дитинко, великий молодець-не зламалась, не жалiеш
себе... Ти сильнiше духом за багатьох дорослих! У тебе
все вийде! 🤗
Модер, извините за выражение
Но она даёт своим примером что даже после такого можно жить.
Те що вона і її батьки роблять дуже важливо для нас і для всього світу. Світ, особливо такі покидькі як Орбан, Фіцо Папа римський і інші мають бачити яке Z/\O вони підтримують своїми заявами.
українці, закликаю! бережіть своїх діточок!
не кричіть на них! не дай вам бог, вдарити дитину! побачу, руки відірву!
лілейте та холте рідних діточок. взагалі, всіх діточок.
Про дискомфорт на той час вона вже забуде.
А характер і Талант залишиться.