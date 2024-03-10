Маленькая гимнастка Александра Паскаль, утратившая ногу в результате российских обстрелов, продолжает заниматься спортом. ФОТО

Маленькая украинская гимнастка Александра Паскаль, утратившая ногу в 2022 году в результате российского ракетного удара по Затоке на Одесщине, продолжает заниматься художественной гимнастикой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TRIBUNA.COM.

Девочка продолжает активно заниматься художественной гимнастикой, выступать на соревнованиях и сниматься для шоу.

Смотрите также: Вернулась к тренировкам юная гимнастка Александра Паскаль, потерявшая в прошлом году ногу в результате российского ракетного удара. ФОТОрепортаж

Напомним, 16 мая 2022 года самолеты стратегической авиации РФ нанесли удар по Одесщине. Был поражен объект туристической инфраструктуры, пострадали двое взрослых, тяжело ранен ребенок. Шестилетняя Александра Паскаль более двух недель провела в реанимации. У нее был открытый перелом руки, сломаны четыре ребра, травма головы и многочисленные осколочные ранения. Врачи вынуждены были ампутировать ей ногу. Раньше девочка занималась танцами и гимнастикой, выступала на соревнованиях. Ее мать в результате обстрела потеряла слух.