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Российский самолет Ил-76 упал в Ивановской области РФ. ВИДЕО+ФОТО

Военно-транспортный самолет рухнул в Ивановской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал 112. 

Предварительно речь идет об Ил-76. Он немного не дотянул до полосы аэродрома "Северный" и упал в лесопосадку.

Также отмечается, что предварительно на земле жертв и разрушений нет, на место выехали оперативные службы.

Также читайте: Воздушные силы сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34

Официального подтверждения информации пока нет.

літак упав
літак упав

Автор: 

россия (96038) самолет (3620)


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Топ комментарии
+53
Та що за день сьогодні прям настрій такий від того всього.
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12.03.2024 12:34
+49
Упал на территории кладбища
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12.03.2024 12:36
+31
До пекла, істоти !!!
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12.03.2024 12:34
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Страница 2 из 2
Никто из погибшего экипажа не пострадал.
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12.03.2024 12:55 Ответить
а тот что в гробу тому ничего
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12.03.2024 13:06 Ответить
знову про полонених будуть втирати?
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12.03.2024 13:03 Ответить
https://t.me/voynareal/85328 👏 Мінвбивць офіційно підтвердили падіння Іл-76 та заявили про 15 загиблих
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12.03.2024 13:04 Ответить
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12.03.2024 13:08 Ответить
Telegram-канали повідомляють про можливе знищення російського літака Су-27 над Бєлгородською областю.
Мешканці регіону почули потужний вибух у місті Валуйки, після чого почалася масштабна пожежа у лісосмузі.

https://focus.ua/uk/*******-novosti/632578-potuzhniy-vibuh-na-byelgorodshchini-u-rf-mogli-zbiti-vinishchuvach-su-27-zmi-video
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12.03.2024 13:09 Ответить
Су-27 під Валуйками, подейкують що наші збили, а ще що Белгород наш
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12.03.2024 13:10 Ответить
Нидайбох! Это я про Белгород. Меньше всего Украине нужно еще миллион ватных насквозь кацапов
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12.03.2024 14:30 Ответить
Можливо туди дійшли РДК і СР.
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12.03.2024 19:11 Ответить
Просто он тяжелее воздуха!!!
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12.03.2024 13:12 Ответить
Заіпісь.....круто...давай ішо...
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12.03.2024 13:18 Ответить
Почему в статистику не попадёт? Или отдельно статистика должна быть, количество уставших самолётов во время войны на росии. Не было бы войны, у него бы ещё ресурса лет на 10 хватило, потом бы списали. Получается, что главная причина это усталость техники от войны.
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12.03.2024 13:23 Ответить
Очевидцы говорят что была детонация как от разрыва боеприпасов.
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12.03.2024 13:28 Ответить
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12.03.2024 13:29 Ответить
Мотор отвалился - гребаный стыд!!!
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12.03.2024 13:33 Ответить
Как говорится - жизнь это затяжной прыжок из ***** в могилу. Допрыгнули 😂
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12.03.2024 13:34 Ответить
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12.03.2024 13:42 Ответить
Іл-76 вони зараз постійно використовують як "чорний тюльпан", - розвозять по мухосрансках своїх 200-х .
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12.03.2024 13:42 Ответить
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12.03.2024 14:02 Ответить
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12.03.2024 14:14 Ответить
...шото пошло так
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12.03.2024 14:26 Ответить
Зато упало так!
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12.03.2024 16:11 Ответить
Горе то какое, аж чуть слезу в кофе не уронил😆
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12.03.2024 14:27 Ответить
Говорят что в двигатель самолета попал воробей, из-за чего двигатель сразу загорелся.. )
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12.03.2024 14:40 Ответить
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12.03.2024 14:53 Ответить
Супер! )
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12.03.2024 18:34 Ответить
ПріятнА пАсмарєть...
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12.03.2024 14:40 Ответить
Красивое.
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12.03.2024 14:43 Ответить
Полет Ил 76 с горящим двигателем:
https://t.me/ZOV_Voevoda/9060
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12.03.2024 14:43 Ответить
В расейских СМИ пишут что: "В районе Иваново совершил аварийную посадку Ил-76.
Пилоты смогли увести машину от жилых кварталов.." )
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12.03.2024 14:46 Ответить
На роисе всегда так, если самолет *******, значит от жилых кварталов отводил. А если ******* на квартал, значит летчик боролся до последнего. Нарот-херой, ****
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12.03.2024 16:41 Ответить
Неплохие у них там домики "в области".
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12.03.2024 14:47 Ответить
Щасливого польоту , думаю літакопад продовжится.
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12.03.2024 14:47 Ответить
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12.03.2024 14:56 Ответить
А его сбили или это просто птичка была такая? )
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12.03.2024 14:59 Ответить
Последние минуты полета Ил-76, 1:13
https://t.me/bazabazon/25789
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12.03.2024 14:57 Ответить
"A город подумал - учєнья іду-у-ут..."
i далі соло на баяні.
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12.03.2024 14:58 Ответить
Закон еврея Ісаака Ньтона не відміняли для москалів.
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12.03.2024 15:36 Ответить
У Ньютона було одне яблуко, а у кацапів цілий літак і не один. Прогрес!
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12.03.2024 16:19 Ответить
Пожежа крайнього двигуна - не змогли навіть перекрити подачу палива.
Антоновські літаки вміли літати на одному крайньому працюючому двигуні.
Продовжувати горизонтальний політ, вже не кажучи про здйснення посадки.
А тут 3 справні двигуни - вот вам і "русская тєхніка" ....
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12.03.2024 16:28 Ответить
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12.03.2024 16:43 Ответить
Та треба ж брати до уваги - з якою кількістю "робочих" двигунів воно злетіло! ))
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12.03.2024 16:59 Ответить
на першій сторінці учасник Навігатор пояснив, чому могло так статися
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12.03.2024 19:13 Ответить
На аеродром Іваново вилетіла комісія Головного командування ВКС Росії
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Разберуцца, примут меры, устранят причины, накажут невиновных, наградят непричасных и станет исчо лутшэе.
Да!, доложат Путену о проделанной работе.
В армии (дурдоме) шо главное? Правельно - подход и рапорт зычным баритоном.
Из харошэва русскава Дмитрия Хворостовскова мог бы палучицца харошый генерал... из Кобзона тожэ.
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12.03.2024 18:19 Ответить
Не долго маялся при взлете
ИЛ-76 в кладбищенских кустах
Обугленные тушки из команды
На птичек наводили жах и страх
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12.03.2024 19:30 Ответить
І комісія зразу ж вилетіла туди. Необачні дії в тої комісії.
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12.03.2024 20:23 Ответить
От падлюча казапська натура : могли ж дотягнути якби захотіли та впасти на будинки... їм же ж все одно було де подихати. Але ні, подохну але підсеру хо..лам наостанок : впаду в полі... впаду в лісі, впаду х. зна де , але тільки не на будинки. Все тільки напроти...тільки не так як хочуть хо-ли. Більш гімняної нації світ не бачив.
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12.03.2024 21:01 Ответить
Така їхня доля падати!
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12.03.2024 23:36 Ответить
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