Российский самолет Ил-76 упал в Ивановской области РФ. ВИДЕО+ФОТО

Военно-транспортный самолет рухнул в Ивановской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал 112.

Предварительно речь идет об Ил-76. Он немного не дотянул до полосы аэродрома "Северный" и упал в лесопосадку.

Также отмечается, что предварительно на земле жертв и разрушений нет, на место выехали оперативные службы.

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Официального подтверждения информации пока нет.



