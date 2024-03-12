Российский самолет Ил-76 упал в Ивановской области РФ. ВИДЕО+ФОТО
Военно-транспортный самолет рухнул в Ивановской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал 112.
Предварительно речь идет об Ил-76. Он немного не дотянул до полосы аэродрома "Северный" и упал в лесопосадку.
Также отмечается, что предварительно на земле жертв и разрушений нет, на место выехали оперативные службы.
Официального подтверждения информации пока нет.
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+53 Serhiy Talatynnik
показать весь комментарий12.03.2024 12:34 Ссылка
+49 Виталий #548501
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+31 Олександр Томах
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Мешканці регіону почули потужний вибух у місті Валуйки, після чого почалася масштабна пожежа у лісосмузі.
https://focus.ua/uk/*******-novosti/632578-potuzhniy-vibuh-na-byelgorodshchini-u-rf-mogli-zbiti-vinishchuvach-su-27-zmi-video
https://t.me/ZOV_Voevoda/9060
Пилоты смогли увести машину от жилых кварталов.." )
https://t.me/bazabazon/25789
i далі соло на баяні.
Антоновські літаки вміли літати на одному крайньому працюючому двигуні.
Продовжувати горизонтальний політ, вже не кажучи про здйснення посадки.
А тут 3 справні двигуни - вот вам і "русская тєхніка" ....
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Разберуцца, примут меры, устранят причины, накажут невиновных, наградят непричасных и станет исчо лутшэе.
Да!, доложат Путену о проделанной работе.
В армии (дурдоме) шо главное? Правельно - подход и рапорт зычным баритоном.
Из харошэва русскава Дмитрия Хворостовскова мог бы палучицца харошый генерал... из Кобзона тожэ.
ИЛ-76 в кладбищенских кустах
Обугленные тушки из команды
На птичек наводили жах и страх