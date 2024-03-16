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Сутки в Донецкой области: в результате ракетного удара повреждено промышленное здание в Славянске. ФОТО

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донетчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.

Покровский район

В Красногоровке Марьинской громады ранен человек. В Кураховской громаде обстреляны окрестности Острого и Курахового.

Краматорский район

Накануне вечером россияне нанесли ракетный удар по Славянску - повреждено промышленное здание и 3 грузовика. Под огнем Предтечин Константиновской громады, Торское и Заречное Лиманской громады.

Бахмутский район

В Торецкой громаде поврежден дом в Северном. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов. В Северске повреждены 4 дома и нежилое сооружение.

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наслідки обстрілів донеччини

Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуировано 1171 человек, в том числе 198 детей.

Автор: 

обстрел (27731) Донецкая область (9950) Славянск (2597)


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А ми стекла вже побили?
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16.03.2024 10:28 Ответить
Штепа з єфремовим, з 2014 року, усіляко допомагали воєнному злочинцю прутіну, убивати Українців в Донецькій області… А зеленський з приблудами95, їх розважали своєю галіматньою… за гроші!!
Щось змінилося, з 2019 року, у зеленського з приблудами95??
Памятаймо та пильнуймо за Україною!
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16.03.2024 10:36 Ответить
Ніяк не можу зрозуміти чому ми не обстрілюємо Луганськ та Донецьк.
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16.03.2024 11:08 Ответить
 
 