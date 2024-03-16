Сутки в Донецкой области: в результате ракетного удара повреждено промышленное здание в Славянске. ФОТО

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донетчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.

Покровский район

В Красногоровке Марьинской громады ранен человек. В Кураховской громаде обстреляны окрестности Острого и Курахового.

Краматорский район

Накануне вечером россияне нанесли ракетный удар по Славянску - повреждено промышленное здание и 3 грузовика. Под огнем Предтечин Константиновской громады, Торское и Заречное Лиманской громады.

Бахмутский район

В Торецкой громаде поврежден дом в Северном. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов. В Северске повреждены 4 дома и нежилое сооружение.

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Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуировано 1171 человек, в том числе 198 детей.