Сутки в Донецкой области: в результате ракетного удара повреждено промышленное здание в Славянске. ФОТО
Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донетчины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.
Покровский район
В Красногоровке Марьинской громады ранен человек. В Кураховской громаде обстреляны окрестности Острого и Курахового.
Краматорский район
Накануне вечером россияне нанесли ракетный удар по Славянску - повреждено промышленное здание и 3 грузовика. Под огнем Предтечин Константиновской громады, Торское и Заречное Лиманской громады.
Бахмутский район
В Торецкой громаде поврежден дом в Северном. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов. В Северске повреждены 4 дома и нежилое сооружение.
Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуировано 1171 человек, в том числе 198 детей.
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Щось змінилося, з 2019 року, у зеленського з приблудами95??
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