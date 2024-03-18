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Последствия ракетных ударов РФ по Николаеву. ФОТОрепортаж

17 марта российские оккупанты обстреляли Николаев, в результате чего погиб мужчина, а 9 человек получили ранения, в том числе двое детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Предварительно, россияне дважды ударили по Николаеву ракетами "Искандер-М".

"В результате обстрела погиб мужчина. 9 местных жителей, среди которых 11-летняя девочка и 4-летний мальчик, получили ранения разной степени тяжести. Повреждения получили частные жилые дома, транспортные средства, а также объект гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Читайте также: Число раненых в Николаеве возросло до 9, среди них - двое детей

Обстріл Миколаєва
Обстріл Миколаєва
Обстріл Миколаєва
Обстріл Миколаєва

Автор: 

Николаев (2161) обстрел (27860)


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18.03.2024 10:48 Ответить
МОЖЕ ЗРАДА вже поверне українцям НУЛЬОВЕ РОЗМИТНЕННЯ. Щоб простий украінец міг купити собі авто у ЕС ( куди ми так стремимся) за 3-5-10 тис евро.

в Україні нема жодного автозаводу. Тількі АВТОБАРИГИ спекуляцією займаються.

НАЙЕМА І ГЕТТМАНЦЕВА НА ГИЛЯКУ ‼️‼️ і Южаніну з Васадзе, авторів закону про евробляхі
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18.03.2024 10:51 Ответить
А тобі тільки про автівку болить?
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21.03.2024 14:34 Ответить
Про автівки для простих українців , РОЗУМНИКУ
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21.03.2024 15:57 Ответить
Там набагато жахливіша картинка і не все відзнято. Горе в людей, у яких вибуховою хвилею позносило дахи та вікна на будинках. Зараз йде гроза і все затікає, все в болоті, плюс до цього ще й холодно. Ми тільки що повернулися звідти.
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18.03.2024 11:21 Ответить
Там повний звіздець. Бідні люди. Рашистськи нелюді наробили лиха.
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18.03.2024 11:42 Ответить
 
 