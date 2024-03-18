Последствия ракетных ударов РФ по Николаеву. ФОТОрепортаж

17 марта российские оккупанты обстреляли Николаев, в результате чего погиб мужчина, а 9 человек получили ранения, в том числе двое детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Предварительно, россияне дважды ударили по Николаеву ракетами "Искандер-М".

"В результате обстрела погиб мужчина. 9 местных жителей, среди которых 11-летняя девочка и 4-летний мальчик, получили ранения разной степени тяжести. Повреждения получили частные жилые дома, транспортные средства, а также объект гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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