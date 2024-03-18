Наслідки ракетних ударів РФ по Миколаєву. ФОТОрепортаж

17 березня російські окупанти обстріляли Миколаїв, внаслідок чого загинув чоловік, а 9 осіб дістали поранення, зокрема двоє дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Попередньо, росіяни двічі вдарили по Миколаєву ракетами "Іскандер-М".

"Внаслідок обстрілу загинув чоловік. 9 місцевих мешканців, серед яких 11-річна дівчина та 4-річний хлопчик, отримали ушкодження різного ступеня тяжкості. Пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, транспортні засоби, а також об’єкт цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

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