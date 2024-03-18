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Наслідки ракетних ударів РФ по Миколаєву. ФОТОрепортаж

17 березня російські окупанти обстріляли Миколаїв, внаслідок чого загинув чоловік, а 9 осіб дістали поранення, зокрема двоє дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Попередньо, росіяни двічі вдарили по Миколаєву ракетами "Іскандер-М". 

"Внаслідок обстрілу загинув чоловік. 9 місцевих мешканців, серед яких 11-річна дівчина та 4-річний хлопчик, отримали ушкодження різного ступеня тяжкості. Пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, транспортні засоби, а також об’єкт цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Кількість поранених у Миколаєві зросла до 9, серед них - двоє дітей

Обстріл Миколаєва
Обстріл Миколаєва
Обстріл Миколаєва
Обстріл Миколаєва

Автор: 

Миколаїв (1815) обстріл (29128)


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18.03.2024 10:48 Відповісти
МОЖЕ ЗРАДА вже поверне українцям НУЛЬОВЕ РОЗМИТНЕННЯ. Щоб простий украінец міг купити собі авто у ЕС ( куди ми так стремимся) за 3-5-10 тис евро.

в Україні нема жодного автозаводу. Тількі АВТОБАРИГИ спекуляцією займаються.

НАЙЕМА І ГЕТТМАНЦЕВА НА ГИЛЯКУ ‼️‼️ і Южаніну з Васадзе, авторів закону про евробляхі
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18.03.2024 10:51 Відповісти
А тобі тільки про автівку болить?
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21.03.2024 14:34 Відповісти
Про автівки для простих українців , РОЗУМНИКУ
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21.03.2024 15:57 Відповісти
Там набагато жахливіша картинка і не все відзнято. Горе в людей, у яких вибуховою хвилею позносило дахи та вікна на будинках. Зараз йде гроза і все затікає, все в болоті, плюс до цього ще й холодно. Ми тільки що повернулися звідти.
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18.03.2024 11:21 Відповісти
Там повний звіздець. Бідні люди. Рашистськи нелюді наробили лиха.
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18.03.2024 11:42 Відповісти
 
 