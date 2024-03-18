Наслідки ракетних ударів РФ по Миколаєву. ФОТОрепортаж
17 березня російські окупанти обстріляли Миколаїв, внаслідок чого загинув чоловік, а 9 осіб дістали поранення, зокрема двоє дітей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Попередньо, росіяни двічі вдарили по Миколаєву ракетами "Іскандер-М".
"Внаслідок обстрілу загинув чоловік. 9 місцевих мешканців, серед яких 11-річна дівчина та 4-річний хлопчик, отримали ушкодження різного ступеня тяжкості. Пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, транспортні засоби, а також об’єкт цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
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в Україні нема жодного автозаводу. Тількі АВТОБАРИГИ спекуляцією займаються.
НАЙЕМА І ГЕТТМАНЦЕВА НА ГИЛЯКУ ‼️‼️ і Южаніну з Васадзе, авторів закону про евробляхі