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Рашисты обстреляли Селидово, 4 человека ранены, есть повреждения. ФОТО

19 марта 2024 года, в 02:30, российская армия в очередной раз обстреляла г. Селидово Донецкой области. Оккупанты атаковали частный сектор населенного пункта с использованием зенитно-ракетного комплекса "С-300".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой облпрокуратуры.

Как отмечается, телесные повреждения различной степени тяжести получили четыре человека, находившиеся в домах - три женщины в возрасте 64, 65 и 82 года, а также 58-летний мужчина. Раненым с минно-взрывными травмами, ушибами, сотрясением головного мозга и переломами ребер оказана неотложная медицинская помощь.

Также повреждены по меньшей мере 24 домовладения и 4 автомобиля.

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Наслідки обстрілу Селидового
Наслідки обстрілу Селидового

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры на месте принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Автор: 

обстрел (27860) Донецкая область (9984)


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19.03.2024 09:32 Ответить
 
 