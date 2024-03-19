Рашисти обстріляли Селидове, 4 людини поранено, є пошкодження. ФОТО

19 березня 2024 року, о 02:30, російська армія вкотре обстріляла м. Селидове Донецької області. Окупанти атакували приватний сектор населеного пункту з використанням зенітно-ракетного комплексу "С-300".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької облпрокуратури.

Як зазначається, тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали 4 особи, які перебували в оселях - 3 жінки віком 64, 65 й 82 роки, а також 58-річний чоловік. Пораненим з мінно-вибуховими травмами, забоями, струсом головного мозку й переламами ребер надано невідкладну медичну допомогу.

Також пошкоджено щонайменше 24 домоволодіння і 4 автомобілі.

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За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори на місці вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.