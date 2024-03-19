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Защищая Украину, погибла медик 67-й ОМБр ВСУ Настя Троя. ФОТО

Защищая Украину, погибла медик 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ Настя Троя.

Об этом сообщил Андрей Боднар-Черновский, передает Цензор.НЕТ.

Настя Троя

"Подруга "Троя" по полномасштабке безоглядно пошла воевать за Украину в ДУК ПС, позже стала медиком 1-го стрелкового бата 67-й ОМБр ДУК. Сегодня она погибла, эвакуируя раненых, от вражеского огня", - говорится в сообщении.

Помощь семье.

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Автор: 

потери (4430) 67 ОМБр (19)


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Топ комментарии
+94
Спочивай у мирі, дитино...
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19.03.2024 19:32 Ответить
+80
Царство небесне, та вічна пам'ять. Молоде дівча, а тут бики по під кроватями ховаються...
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19.03.2024 19:33 Ответить
+60
Дякую! Велика повага!
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19.03.2024 19:31 Ответить
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Дякую! Велика повага!
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19.03.2024 19:31 Ответить
Спочивай у мирі, дитино...
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19.03.2024 19:32 Ответить
Царство небесне, та вічна пам'ять. Молоде дівча, а тут бики по під кроватями ховаються...
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19.03.2024 19:33 Ответить
Па канстітуциї живут та ховаються за жіночими спідницями. Царство небесне дівчині 🙏
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19.03.2024 20:01 Ответить
Звісно неохота писати під такою статею, але ж кортить запитати. А хто по вашому ухилянт?
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20.03.2024 14:30 Ответить
Маю надію, що ти пишеш це з передку, бо в будь-якому іншому випадкові - у тебе на подібні слова немає жодного морального права.
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19.03.2024 22:24 Ответить
А ты если других упрекаешь, наверное сам оттуда?
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19.03.2024 22:54 Ответить
Упрекаю не я. Упрекает Назар. Я написал, что право на подобные упреки есть только у тех, кто сам защищает страну на фронте.
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19.03.2024 23:01 Ответить
Самым первым стал упрекать Вик тор, если на то пошло.
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19.03.2024 23:04 Ответить
Неважно. Обоих касается.
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19.03.2024 23:04 Ответить
Про всіх
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20.03.2024 10:19 Ответить
а сам из окопа пишешь или с дивана?
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20.03.2024 07:37 Ответить
Чомусь тут немає ухилянтів, нехай подивляться як їх від окупантів захищають такі дівчата.
От що роблять рашисти з тими, хто не став на захист Батьківщини і опинився під окупацією!!!
"Рашисти розстріляли трьох цивільних в окупованому селі Кохани на Херсонщині, - росЗМІ
Трупи трьох жителів села Кохани виявили після звуків стрілянини 15 березня. Тіла чоловіків із вогнепальними пораненнями голови знайшли сусіди в передпокої одного з будинків. Загиблі - чоловіки з прізвищами Карпусь, Голенков і Вознов»
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19.03.2024 19:35 Ответить
тих, хто не став на захист України рашисти преміальні вручають , а не рострілюють ,Інша справа.що ці чоловіки мабуть відмовилися йти захищати рашистську 3,14дерацію,за що їх рашистські вбивці і розстріляли.Хоча ці кровожадні нелюди вбивають і без причини, лише через те, що людина громадянин України...
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19.03.2024 19:38 Ответить
Нікому вони нічого не вручають, це вже давно зрозуміли навіть ждуни, рашисти відкрить проводять геноцид українського народу.
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19.03.2024 19:39 Ответить
рашисти щедро платили і платять свої холуям і прислужникам,сексотам .зрадникам ,манкуртам .політикам ,міністрам, конгресменам
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19.03.2024 19:42 Ответить
Половину этих холуёв уничтожили не ВСУ и не спецслужбы Украины, а сами же рашисты, тут можно привести целый список ликвидированных холуёв.
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19.03.2024 19:45 Ответить
Мозговой, Беднов, Дрёмов, Захарченко, Стремоусов и много других были ликвидированы рашистами по разным причинам, хотя до этого им и платили и даже награждали.
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19.03.2024 19:50 Ответить
Максим

Сексотами були : Кравчик, Чучма, Янек
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19.03.2024 19:53 Ответить
Набирай в ютубе: «"Жители Донбасса ненавидят Россию после всего, что мы сделали!" Военкор признал реальность"
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19.03.2024 19:42 Ответить
Не трупи,а тіла. Трупи у тварин і кацапів.
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19.03.2024 19:39 Ответить
Там криміналка.Всіх взяли.Не нагнітай
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19.03.2024 21:37 Ответить
Вічна пам'ять Героїні! Як цю смерть прийматимуть сцикуни-ухилянти і їхні захисники?? Потрібно усім зрозуміти, що це війна не на життя , а на смерть! Кацапня нас усіх винищить, в тому числі і вищевказану категорію
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19.03.2024 19:35 Ответить
Кого не винищать, кинуть штурмувати Берлiн, а потiм у Сiбiр на "вечное поселенie".
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19.03.2024 19:40 Ответить
Так як,і не сцикуни і не ухилянти,під прапором,Америки і Канади
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19.03.2024 20:32 Ответить
Чому не пишеш про офіцерів Баканова ? Арестовича ? Гроймана, Яценюка ( кулю в лоб, так кулю в лоб ) і тисячі інших...Слабо написати ?
Точно ж так - ТЦКашнікам слабо таких як вони скрутити на вулиці, на дорозі і відправити в армію ?
Хрупка дівчина....ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ .
Зрівняти її на фото і биками на фото - Залужним, Шапталою, які стали непридатними до служби після кількох днів після звільнення....Дежавю получається.
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19.03.2024 22:21 Ответить
Сраным ухилянтам все не дают покоя всякие батальйоны маями, детки депутатов, ментяры и прочее. А признать что само просто галимое ссыкло, кишка тонка. Причины, ублюдки, ищут.
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20.03.2024 22:25 Ответить
Сцикуни і ухилянти навіть не помітять її смерть
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19.03.2024 22:00 Ответить
Слава героям. Смерть рашистам!
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19.03.2024 19:36 Ответить
Упокій Господи її душу в мирі і створи вічну пам'ять в серцях живих.
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19.03.2024 19:39 Ответить
Жудь... Зовсім ще юна... 😭
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19.03.2024 19:45 Ответить
Зовсім ще дитина...
Хай з Богом спочиває.
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19.03.2024 19:53 Ответить
🙏🏼
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19.03.2024 19:54 Ответить
Мої співчуття родині ( Немає слів щоб висловити тобі подяку за твій героїзм!
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19.03.2024 19:54 Ответить
Янголятко, спочивай в мирі.
Смерть катам!
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19.03.2024 19:58 Ответить
😪
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19.03.2024 20:07 Ответить
Героям Слава !
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19.03.2024 20:07 Ответить
Нехай би краще подохли Зеленський, Арахамія, Шмигаль, Стефанчук та інші зелені мародери.
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19.03.2024 20:09 Ответить
Вони теж не безсмертні.
Інша річ, що поки їх заберуть лихі парфуми, ці паскуди ще багато горя принесуть.
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19.03.2024 22:15 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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19.03.2024 20:14 Ответить
"Сойдет ли Свыше благодать
На этот бренной жизни остров,
Ведь продолжают погибать
Помимо братьев, наши сестры.
Мы на своей борьбы алтарь
Лишь лучших приносили в жертву.
И в памяти осталась гарь,
Где все насквозь пропахло смертью... "https://youtube.com/clip/UgkxRcDKGkw0flHbiQtICAHroEh2dJL9sNeh @
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19.03.2024 20:14 Ответить
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19.03.2024 20:34 Ответить
Svitla Pam'yat' 🙏🇺🇦
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19.03.2024 20:39 Ответить
Ну нафіга в дописах писати всіляку фігню,краще перерахуйте на картку хоч якусь копійку,най батьки побачуть,що з ними сумує ВСЯ УКРАЇНА!!!!!! СЛАВА ГЕРОЇНІ!!!!!
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19.03.2024 21:12 Ответить
Слава Україні!
Героям Слава!

співчуття рідним....
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19.03.2024 21:24 Ответить
Вічна Пам'ять і Слава Героїні .Щирі співчуття рідним.
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19.03.2024 21:33 Ответить
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19.03.2024 21:35 Ответить
дивлюсь на фото дівчини і сльози на очах. це наші діти гинуть. будьте ви прокляті кацапи на віки. Слава ЗСУ!
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19.03.2024 21:49 Ответить
Дуже сумна звістка, важко навіть підібрать слова.
Молимось за наших дітей які вітдають своє життя за наше сьогдня.
Світла пам'ять про Настю залишиться серед нас.
Героям слава!!!
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19.03.2024 22:00 Ответить
Сама маленька, але скільки в ній неймовірної сили. Слава Героям!!!
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20.03.2024 11:14 Ответить
Донечко, сонечко золотаве. Спочивай во Христі. Діва Марія
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20.03.2024 16:58 Ответить
Як кажуть зелені депутати - країні потрібна диктатура - загибель кращих - це одна з необхідних необхідниць.
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20.03.2024 18:34 Ответить
Прийми, Господи, світлу душу воїнки Анастасії до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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20.03.2024 18:35 Ответить
 
 