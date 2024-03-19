Защищая Украину, погибла медик 67-й ОМБр ВСУ Настя Троя. ФОТО
Защищая Украину, погибла медик 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ Настя Троя.
Об этом сообщил Андрей Боднар-Черновский, передает Цензор.НЕТ.
"Подруга "Троя" по полномасштабке безоглядно пошла воевать за Украину в ДУК ПС, позже стала медиком 1-го стрелкового бата 67-й ОМБр ДУК. Сегодня она погибла, эвакуируя раненых, от вражеского огня", - говорится в сообщении.
Помощь семье.
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+94 Tommy Lee
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+80 Vik Tor #521724
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От що роблять рашисти з тими, хто не став на захист Батьківщини і опинився під окупацією!!!
"Рашисти розстріляли трьох цивільних в окупованому селі Кохани на Херсонщині, - росЗМІ
Трупи трьох жителів села Кохани виявили після звуків стрілянини 15 березня. Тіла чоловіків із вогнепальними пораненнями голови знайшли сусіди в передпокої одного з будинків. Загиблі - чоловіки з прізвищами Карпусь, Голенков і Вознов»
Сексотами були : Кравчик, Чучма, Янек
Точно ж так - ТЦКашнікам слабо таких як вони скрутити на вулиці, на дорозі і відправити в армію ?
Хрупка дівчина....ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ .
Зрівняти її на фото і биками на фото - Залужним, Шапталою, які стали непридатними до служби після кількох днів після звільнення....Дежавю получається.
Хай з Богом спочиває.
Смерть катам!
Інша річ, що поки їх заберуть лихі парфуми, ці паскуди ще багато горя принесуть.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
На этот бренной жизни остров,
Ведь продолжают погибать
Помимо братьев, наши сестры.
Мы на своей борьбы алтарь
Лишь лучших приносили в жертву.
И в памяти осталась гарь,
Где все насквозь пропахло смертью... "https://youtube.com/clip/UgkxRcDKGkw0flHbiQtICAHroEh2dJL9sNeh @
Героям Слава!
співчуття рідним....
Молимось за наших дітей які вітдають своє життя за наше сьогдня.
Світла пам'ять про Настю залишиться серед нас.
Героям слава!!!