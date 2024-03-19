Защищая Украину, погибла медик 67-й ОМБр ВСУ Настя Троя. ФОТО

Защищая Украину, погибла медик 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ Настя Троя.

Об этом сообщил Андрей Боднар-Черновский, передает Цензор.НЕТ.

"Подруга "Троя" по полномасштабке безоглядно пошла воевать за Украину в ДУК ПС, позже стала медиком 1-го стрелкового бата 67-й ОМБр ДУК. Сегодня она погибла, эвакуируя раненых, от вражеского огня", - говорится в сообщении.

Помощь семье.

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