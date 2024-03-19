Захищаючи Україну, загинула медик 67-ї ОМБр ЗСУ Настя Троя. ФОТО

Захищаючи Україну, загинула медик 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Настя Троя.

Про це повідомив Андрій Боднар-Чернівський, інформує Цензор.НЕТ.

"Подруга "Троя" по повномасштабці безоглядно пішла вювати за Україну в ДУК ПС, пізніше стала медиком 1 стрілецького бату 67 ОМБр ДУК. Сьогодні вона загинула, евакуюючи поранених, від ворожого вогню", - ідеться у дописі.

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