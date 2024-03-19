Захищаючи Україну, загинула медик 67-ї ОМБр ЗСУ Настя Троя. ФОТО
Захищаючи Україну, загинула медик 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Настя Троя.
Про це повідомив Андрій Боднар-Чернівський, інформує Цензор.НЕТ.
"Подруга "Троя" по повномасштабці безоглядно пішла вювати за Україну в ДУК ПС, пізніше стала медиком 1 стрілецького бату 67 ОМБр ДУК. Сьогодні вона загинула, евакуюючи поранених, від ворожого вогню", - ідеться у дописі.
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Топ коментарі
+94 Tommy Lee
показати весь коментар19.03.2024 19:32 Відповісти Посилання
+80 Vik Tor #521724
показати весь коментар19.03.2024 19:33 Відповісти Посилання
+60 Дмитрий Сириус
показати весь коментар19.03.2024 19:31 Відповісти Посилання
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От що роблять рашисти з тими, хто не став на захист Батьківщини і опинився під окупацією!!!
"Рашисти розстріляли трьох цивільних в окупованому селі Кохани на Херсонщині, - росЗМІ
Трупи трьох жителів села Кохани виявили після звуків стрілянини 15 березня. Тіла чоловіків із вогнепальними пораненнями голови знайшли сусіди в передпокої одного з будинків. Загиблі - чоловіки з прізвищами Карпусь, Голенков і Вознов»
Сексотами були : Кравчик, Чучма, Янек
Точно ж так - ТЦКашнікам слабо таких як вони скрутити на вулиці, на дорозі і відправити в армію ?
Хрупка дівчина....ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ .
Зрівняти її на фото і биками на фото - Залужним, Шапталою, які стали непридатними до служби після кількох днів після звільнення....Дежавю получається.
Хай з Богом спочиває.
Смерть катам!
Інша річ, що поки їх заберуть лихі парфуми, ці паскуди ще багато горя принесуть.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
На этот бренной жизни остров,
Ведь продолжают погибать
Помимо братьев, наши сестры.
Мы на своей борьбы алтарь
Лишь лучших приносили в жертву.
И в памяти осталась гарь,
Где все насквозь пропахло смертью... "https://youtube.com/clip/UgkxRcDKGkw0flHbiQtICAHroEh2dJL9sNeh @
Героям Слава!
співчуття рідним....
Молимось за наших дітей які вітдають своє життя за наше сьогдня.
Світла пам'ять про Настю залишиться серед нас.
Героям слава!!!