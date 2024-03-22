Разоблачен агент РФ, который хотел "засветить" танковые колонны ВСУ около линии фронта на Харьковщине, - СБУ. ФОТО
Киберспециалисты Службы безопасности предотвратили передачу РФ информации о маршрутах передвижения колонн ВСУ в Харьковской области. Это удалось благодаря своевременному разоблачению агента российской разведки, следившего за передислокацией Сил обороны в направлении передовой.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"В зоне особого внимания фигуранта были маршруты передвижения боевых танков украинских войск и их ориентировочное количество. Одновременно злоумышленник пытался выявить логистические центры, осуществляющие техобслуживание и ремонт тяжелой бронетехники", - говорится в сообщении.
Отмечено, что рашисты планировали использовать эту информацию для подготовки боевых операций на восточном фронте, в том числе, на Купянском направлении.
Однако сотрудники СБУ сорвали планы врага и задержали российского осведомителя при попытке передачи разведданных.
Им оказался 45-летний житель харьковского пригорода, идеологический сторонник рашизма.
В начале полномасштабного вторжения России он переехал в Полтавскую область, откуда по собственной инициативе пытался выйти на спецслужбы РФ.
Для этого мужчина публиковал в прокремлевских телеграм-каналах свои сообщения, в которых восхвалял путина и героизировал российские войска. В одном из таких чатов ему предложили негласное сотрудничество и отправили перечень разведывательных задач.
В СБУ отметили, что для сбора информации фигурант "втемную" использовал своих знакомых на Харьковщине, выспрашивая нужные факты во ходе дружеских разговоров.
Во время обыска в арендованном доме фигуранта изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении по территории Украины).
На данный момент злоумышленник - под стражей. Ему грозит тюремное заключение.
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Тепер його жертви, будуть ще ним і ОПІКУВАТИСЯ, поки судді МАЙДАНУ, випишуть для убивці, 5 років просто по статтям ККУ, за «***********»!!
Приблуди95 жодних дієвих ЗМІН щодо покарання подібних УБИВЦЬ, так і не внесли до Законів!! Мабуть, їм Оманські інвестори, заборонили…
Єрмак з татаровим, можуть це підтвердити, жодних змін…
22.03.2024 758доба війни
11 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
Масові ракетні обстріли території України - це частина плану РФ, що реалізується після сепаратних перемовин в Стамбулі. На мові дипломатії це називається військовим забезпеченням укладених угод. На фоні постійних заяв керівництва України про відсутність західної допомоги, це повинно психологічно підготувати населення країни до чергового етапу запланованого РФ - згоди України на припинення вогню і фактичного заморожування конфлікту на цій стадії. Пауза дозволить керівництву РФ накопичити відповідні резерви, а режиму Зеленського - продовжити існування під прикриттям "військового стану".