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Разоблачен агент РФ, который хотел "засветить" танковые колонны ВСУ около линии фронта на Харьковщине, - СБУ. ФОТО

Киберспециалисты Службы безопасности предотвратили передачу РФ информации о маршрутах передвижения колонн ВСУ в Харьковской области. Это удалось благодаря своевременному разоблачению агента российской разведки, следившего за передислокацией Сил обороны в направлении передовой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В зоне особого внимания фигуранта были маршруты передвижения боевых танков украинских войск и их ориентировочное количество. Одновременно злоумышленник пытался выявить логистические центры, осуществляющие техобслуживание и ремонт тяжелой бронетехники", - говорится в сообщении.

Отмечено, что рашисты планировали использовать эту информацию для подготовки боевых операций на восточном фронте, в том числе, на Купянском направлении.

Агент РФ на Харківщині

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Однако сотрудники СБУ сорвали планы врага и задержали российского осведомителя при попытке передачи разведданных.

Им оказался 45-летний житель харьковского пригорода, идеологический сторонник рашизма.

В начале полномасштабного вторжения России он переехал в Полтавскую область, откуда по собственной инициативе пытался выйти на спецслужбы РФ.

Для этого мужчина публиковал в прокремлевских телеграм-каналах свои сообщения, в которых восхвалял путина и героизировал российские войска. В одном из таких чатов ему предложили негласное сотрудничество и отправили перечень разведывательных задач.

Агент РФ на Харківщині
Агент РФ на Харківщині

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В СБУ отметили, что для сбора информации фигурант "втемную" использовал своих знакомых на Харьковщине, выспрашивая нужные факты во ходе дружеских разговоров.

Во время обыска в арендованном доме фигуранта изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении по территории Украины).

На данный момент злоумышленник - под стражей. Ему грозит тюремное заключение.

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Автор: 

СБУ (20055) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+10
На гілляку!
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22.03.2024 10:20 Ответить
+6
Зрадника потрібно просто знищити 🙁
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22.03.2024 10:29 Ответить
+3
Знайомі ще тупі балаболи.
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22.03.2024 10:23 Ответить
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На гілляку!
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22.03.2024 10:20 Ответить
Знайомі ще тупі балаболи.
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22.03.2024 10:23 Ответить
Жоден із УБИВЦЬ Українців, не вчинив прикрого самогубства…
Тепер його жертви, будуть ще ним і ОПІКУВАТИСЯ, поки судді МАЙДАНУ, випишуть для убивці, 5 років просто по статтям ККУ, за «***********»!!
Приблуди95 жодних дієвих ЗМІН щодо покарання подібних УБИВЦЬ, так і не внесли до Законів!! Мабуть, їм Оманські інвестори, заборонили…
Єрмак з татаровим, можуть це підтвердити, жодних змін…

22.‎03.‎2024 758доба війни

11 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Масові ракетні обстріли території України - це частина плану РФ, що реалізується після сепаратних перемовин в Стамбулі. На мові дипломатії це називається військовим забезпеченням укладених угод. На фоні постійних заяв керівництва України про відсутність західної допомоги, це повинно психологічно підготувати населення країни до чергового етапу запланованого РФ - згоди України на припинення вогню і фактичного заморожування конфлікту на цій стадії. Пауза дозволить керівництву РФ накопичити відповідні резерви, а режиму Зеленського - продовжити існування під прикриттям "військового стану".
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22.03.2024 10:26 Ответить
Чому всезнаючому Тзє було невідомо про зміст розмови зєлі та Саллівана? Але чомусь про цей зміст було відомо газеті FT.
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22.03.2024 10:31 Ответить
якщо дійсно, десь складовано й не передано на фронт любе вже поставлене озброєння, то швидше за все, дерьмак та його братва, вже передали координати цих складів своїм старшим браттям і питання прильоту по них, в світлі останніх подій, це чисто питання найближчого часу.
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22.03.2024 10:38 Ответить
Зрадника потрібно просто знищити 🙁
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22.03.2024 10:29 Ответить
Потрібно також перетрясти і тих друзів, з якими зрадник дружні розмови вів. Можливо дружба там ґрунтувалася на ідеях рашизму? Непочатий край роботи.
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22.03.2024 10:43 Ответить
Воно нам треба, того ******** в тюрмі годувати? Прикопали б його "по тихому" "при спробі втечі".
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22.03.2024 11:53 Ответить
Всіх таких зрадників треба вбивати, і це такі ******** повинні знати наперед.
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22.03.2024 12:18 Ответить
и снова хлопцам СБУ-РЕСПЕКТ!а **************** *********** "засветите" в крематорий!..............................................
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22.03.2024 12:42 Ответить
 
 