Из-за российских обстрелов Харьковщины погиб мужчина. ФОТО

В результате обстрела села Волчанские Хутора погиб мужчина, полиция документирует последствия военного преступления россиян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Харьковской области.

Как отмечается, 23 марта около 10:00 военные РФ обстреляли село Волчанские Хутора. Погиб мужчина 1951 года рождения.

По адресу выехала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

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