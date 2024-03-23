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Из-за российских обстрелов Харьковщины погиб мужчина. ФОТО

В результате обстрела села Волчанские Хутора погиб мужчина, полиция документирует последствия военного преступления россиян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Харьковской области.

Как отмечается, 23 марта около 10:00 военные РФ обстреляли село Волчанские Хутора. Погиб мужчина 1951 года рождения.

По адресу выехала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

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Вовчанську Хутори загинув чоловік
Вовчанську Хутори загинув чоловік
Вовчанську Хутори загинув чоловік

За нарушение законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

обстрел (27941) Харьковщина (5577) жертва (306)


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«Треба знати, що слово «кацап» вже віддавна знане в мовах багатьох східних турецьких племен і значить «різник», «лютий чоловік», «кат», «деспот», «злодій».
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23.03.2024 14:20 Ответить
 
 