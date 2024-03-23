Из-за российских обстрелов Харьковщины погиб мужчина. ФОТО
В результате обстрела села Волчанские Хутора погиб мужчина, полиция документирует последствия военного преступления россиян.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Харьковской области.
Как отмечается, 23 марта около 10:00 военные РФ обстреляли село Волчанские Хутора. Погиб мужчина 1951 года рождения.
По адресу выехала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.
За нарушение законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
уаыау
показать весь комментарий23.03.2024 14:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль