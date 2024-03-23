Через російський обстріл Харківщини загинув чоловік. ФОТО
У результаті обстрілу села Вовчанські Хутори загинув чоловік, поліція документує наслідки воєнного злочину росіян.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Харківської області.
Як зазначається, 23 березня близько 10:00 військові РФ обстріляли село Вовчанські Хутори. Загинув чоловік 1951 року народження.
За адресою виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.
За порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.
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показати весь коментар23.03.2024 14:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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