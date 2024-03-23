УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12601 відвідувач онлайн
Новини Фото
1 313 1

Через російський обстріл Харківщини загинув чоловік. ФОТО

У результаті обстрілу села Вовчанські Хутори загинув чоловік, поліція документує наслідки воєнного злочину росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Харківської області. 

Як зазначається, 23 березня близько 10:00 військові РФ обстріляли село Вовчанські Хутори. Загинув чоловік 1951 року народження.

За адресою виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

Читайте: Через російську ракетну атаку є знеструмлення у Харкові та на Хмельниччині, графіки відключень діють на Одещині, - "Укренерго"

Вовчанську Хутори загинув чоловік
Вовчанську Хутори загинув чоловік
Вовчанську Хутори загинув чоловік

За порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Автор: 

обстріл (29282) Харківщина (6054) жертва (258)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
«Треба знати, що слово «кацап» вже віддавна знане в мовах багатьох східних турецьких племен і значить «різник», «лютий чоловік», «кат», «деспот», «злодій».
показати весь коментар
23.03.2024 14:20 Відповісти
 
 