Через російський обстріл Харківщини загинув чоловік. ФОТО

У результаті обстрілу села Вовчанські Хутори загинув чоловік, поліція документує наслідки воєнного злочину росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Харківської області.

Як зазначається, 23 березня близько 10:00 військові РФ обстріляли село Вовчанські Хутори. Загинув чоловік 1951 року народження.

За адресою виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

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