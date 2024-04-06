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Последствия вражеского обстрела Харькова: повреждены многоэтажки, админздания, общежития, детсад, магазины, кафе и автомобили. ФОТОрепортаж

6 погибших и 11 раненых в результате ночной ракетной атаки врага по Харькову, правоохранительные органы начали производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 6 апреля 2024 года около 00:20 вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по жилому массиву Шевченковского района Харькова.

Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова

Погибли 6 человек. Еще 11 мирных жителей получили ранения. Повреждены многоэтажки, административные здания, общежития, детский сад, магазины, кафе и автомобили.

По предварительным данным, враг ударил по городу двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил Российской Федерации.

Автор: 

обстрел (27129) Харьков (7479) Офис Генпрокурора (2467)


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А Ви дальше соплі жуйте і у відповідь не давайте піД@расам!
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06.04.2024 10:44 Ответить
Бо кацапи це не люди, кацапи це людиноподібна помилка природи
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06.04.2024 10:50 Ответить
Российские силовики ищут участника войны в Украине Артема Букотина, подозреваемого в жестоком убийстве двух фермеров в Ростовской области, сообщает https://semnasem.org/ 7×7 .

Тела сотрудников сельхозкооператива «Верхоломов» Андрея Ликольда и Юрия Москового нашли в реке Сал через два дня после их исчезновения. Сотрудники полиции нашли автомобиль Ликольда. В багажнике лежало его тело со связанными руками и ногами, перерезанным горлом и отрезанными ушами.

Вскоре в реке было найдено тело второго мужчины. Родственники рассказали, что мужчины не выпивали и ни с кем не конфликтовали.

Подозреваемый 32-летний Букотин дважды ездил на войну в Украину и даже получил медаль «За отвагу». Журналисты выяснили, что у него уже были проблемы с законом. В 2014 году он был судим за угон машины.
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06.04.2024 10:55 Ответить
Верещук притихла, не верещить "там же наші люди". Відповідати прийдеться, не сховаєшся ти і вся єрмаковщина за здачу земель. Одна ще безугла активна. Але там брак адекватності.
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06.04.2024 11:29 Ответить
 
 