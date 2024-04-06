Последствия вражеского обстрела Харькова: повреждены многоэтажки, админздания, общежития, детсад, магазины, кафе и автомобили. ФОТОрепортаж
6 погибших и 11 раненых в результате ночной ракетной атаки врага по Харькову, правоохранительные органы начали производство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 6 апреля 2024 года около 00:20 вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по жилому массиву Шевченковского района Харькова.
Погибли 6 человек. Еще 11 мирных жителей получили ранения. Повреждены многоэтажки, административные здания, общежития, детский сад, магазины, кафе и автомобили.
По предварительным данным, враг ударил по городу двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.
Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил Российской Федерации.
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