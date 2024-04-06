Наслідки ворожого обстрілу Харкова: пошкоджено багатоповерхівки, адмінбудівлі, гуртожитки, дитсадок, магазини, кафе та автівки. ФОТОрепортаж

6 загиблих та 11 поранених внаслідок нічної ракетної атаки ворога по Харкову, правоохоронні органи розпочали провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 6 квітня 2024 року близько 00:20 збройні сили рф завдали ракетні удари по житловому масиву Шевченківського району Харкова.



















Загинуло 6 людей. Ще 11 мирних мешканців отримали поранення. Пошкоджено багатоповерхівки, адміністративні будівлі, гуртожитки, дитячий садок, магазини, кафе та автомобілі.

За попередніми даними, ворог вдарив по місту двома ракетами типу С-300 з території бєлгородської області РФ.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил російської федерації.