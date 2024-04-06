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Наслідки ворожого обстрілу Харкова: пошкоджено багатоповерхівки, адмінбудівлі, гуртожитки, дитсадок, магазини, кафе та автівки. ФОТОрепортаж

6 загиблих та 11 поранених внаслідок нічної ракетної атаки ворога по Харкову, правоохоронні органи розпочали провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 6 квітня 2024 року близько 00:20 збройні сили рф завдали ракетні удари по житловому масиву Шевченківського району Харкова.

Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова

Загинуло 6 людей. Ще 11 мирних мешканців отримали поранення. Пошкоджено багатоповерхівки, адміністративні будівлі, гуртожитки, дитячий садок, магазини, кафе та автомобілі.

За попередніми даними, ворог вдарив по місту двома ракетами типу С-300 з території бєлгородської області РФ.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил російської федерації.

Автор: 

обстріл (28486) Харків (5605) Офіс Генпрокурора (3250)


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А Ви дальше соплі жуйте і у відповідь не давайте піД@расам!
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06.04.2024 10:44 Відповісти
Бо кацапи це не люди, кацапи це людиноподібна помилка природи
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06.04.2024 10:50 Відповісти
Российские силовики ищут участника войны в Украине Артема Букотина, подозреваемого в жестоком убийстве двух фермеров в Ростовской области, сообщает https://semnasem.org/ 7×7 .

Тела сотрудников сельхозкооператива «Верхоломов» Андрея Ликольда и Юрия Москового нашли в реке Сал через два дня после их исчезновения. Сотрудники полиции нашли автомобиль Ликольда. В багажнике лежало его тело со связанными руками и ногами, перерезанным горлом и отрезанными ушами.

Вскоре в реке было найдено тело второго мужчины. Родственники рассказали, что мужчины не выпивали и ни с кем не конфликтовали.

Подозреваемый 32-летний Букотин дважды ездил на войну в Украину и даже получил медаль «За отвагу». Журналисты выяснили, что у него уже были проблемы с законом. В 2014 году он был судим за угон машины.
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06.04.2024 10:55 Відповісти
Верещук притихла, не верещить "там же наші люди". Відповідати прийдеться, не сховаєшся ти і вся єрмаковщина за здачу земель. Одна ще безугла активна. Але там брак адекватності.
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06.04.2024 11:29 Відповісти
 
 