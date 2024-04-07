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Войска РФ сбросили авиабомбу на многоэтажку в Купянске, погибла женщина. ФОТОрепортаж

Российская армия сбросила авиабомбу на жилую многоэтажку в Купянске Харьковской области, погибла женщина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС в Харьковской области.

Сегодня ночью российская вражеская авиация сбросила управляемую авиабомбу на жилой район г. Купянска. В результате удара произошли разрушения в 4-этажном жилом доме. Под завалами в квартире на четвертом этаже многоэтажки погибла женщина.

Для извлечения тела погибшей были привлечены подразделения ГСЧС в составе двух отделений и 10 спасателей, а также кран местного коммунального предприятия.

Куп'янськ
Куп'янськ
Куп'янськ
Куп'янськ
Куп'янськ
Куп'янськ

В 03:30 аварийно-спасательные работы были завершены.

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Автор: 

обстрел (27129) ГСЧС (4966) Купянск (631)


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Главное не бить по территории рашки чтобы небыла ескалации
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07.04.2024 10:37 Ответить
Ніззя кликати іноземні війська на допомогу, інакше мокші зроблять хайп(с)
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07.04.2024 10:56 Ответить
 
 