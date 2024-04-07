Войска РФ сбросили авиабомбу на многоэтажку в Купянске, погибла женщина. ФОТОрепортаж
Российская армия сбросила авиабомбу на жилую многоэтажку в Купянске Харьковской области, погибла женщина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС в Харьковской области.
Сегодня ночью российская вражеская авиация сбросила управляемую авиабомбу на жилой район г. Купянска. В результате удара произошли разрушения в 4-этажном жилом доме. Под завалами в квартире на четвертом этаже многоэтажки погибла женщина.
Для извлечения тела погибшей были привлечены подразделения ГСЧС в составе двух отделений и 10 спасателей, а также кран местного коммунального предприятия.
В 03:30 аварийно-спасательные работы были завершены.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Alex Nosov #582146
показать весь комментарий07.04.2024 10:37 Ответить Мне нравится 2
Isolda Peres
показать весь комментарий07.04.2024 10:56 Ответить Мне нравится 3
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль