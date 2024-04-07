Війська РФ скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Куп’янську, загинула жінка. ФОТОрепортаж

Російська армія скинула авіабомбу на житлову багатоповерхівку у Куп’янську на Харківщині, загинула жінка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС у Харківській області.

Як зазначається, сьогодні вночі російська ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район м. Куп’янська. Внаслідок удару стались руйнації у 4-поверховому житловому будинку. Під завалами у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки загинула жінка.

Для вилучення тіла загиблої були залучені підрозділи ДСНС у складі двох відділень та 10 рятувальників, а також кран місцевого комунального підприємства.

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О 03:30 аварійно-рятувальні роботи були завершені.