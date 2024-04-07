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Війська РФ скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Куп’янську, загинула жінка. ФОТОрепортаж

Російська армія скинула авіабомбу на житлову багатоповерхівку у Куп’янську на Харківщині, загинула жінка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС у Харківській області. 

Як зазначається, сьогодні вночі російська ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район м. Куп’янська. Внаслідок удару стались руйнації у 4-поверховому житловому будинку. Під завалами у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки загинула жінка.

Для вилучення тіла загиблої були залучені підрозділи ДСНС у складі двох відділень та 10 рятувальників, а також кран місцевого комунального підприємства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У росіян був "дедлайн" - захоплення Куп’янська до "виборів". Від своїх намірів вони не відмовилися, - речник бригади "Сталевий Кордон" Шевцов

Куп'янськ
Куп'янськ
Куп'янськ
Куп'янськ
Куп'янськ
Куп'янськ

О 03:30 аварійно-рятувальні роботи були завершені.

Автор: 

обстріл (28486) ДСНС (5110) Куп’янськ (760)


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Главное не бить по территории рашки чтобы небыла ескалации
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07.04.2024 10:37 Відповісти
Ніззя кликати іноземні війська на допомогу, інакше мокші зроблять хайп(с)
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07.04.2024 10:56 Відповісти
 
 