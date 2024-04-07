Війська РФ скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Куп’янську, загинула жінка. ФОТОрепортаж
Російська армія скинула авіабомбу на житлову багатоповерхівку у Куп’янську на Харківщині, загинула жінка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС у Харківській області.
Як зазначається, сьогодні вночі російська ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район м. Куп’янська. Внаслідок удару стались руйнації у 4-поверховому житловому будинку. Під завалами у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки загинула жінка.
Для вилучення тіла загиблої були залучені підрозділи ДСНС у складі двох відділень та 10 рятувальників, а також кран місцевого комунального підприємства.
О 03:30 аварійно-рятувальні роботи були завершені.
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Alex Nosov #582146
показати весь коментар07.04.2024 10:37 Відповісти Мені подобається 2
Isolda Peres
показати весь коментар07.04.2024 10:56 Відповісти Мені подобається 3
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