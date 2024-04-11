Войска РФ ударили по жилым домам Купянска: Возник пожар. ФОТО
Российские войска обстреляли жилые дома в Купянске Харьковской области.
Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"Российские войска нанесли артиллерийский удар по жилым домам города Купянск. Один из снарядов попал в гараж на территории частного домохозяйства, начался пожар", - говорится в сообщении.
Соседние дома также получили повреждения, однако там обошлось без пожаров.
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бо вони вам НІКБОЛИ не дістануться , а вас будемо , фашиків рашинських , абивати кругом , де тільки на очі попадетесь 🤬
Співпадіння…