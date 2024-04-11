Войска РФ ударили по жилым домам Купянска: Возник пожар. ФОТО

Российские войска обстреляли жилые дома в Купянске Харьковской области.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска нанесли артиллерийский удар по жилым домам города Купянск. Один из снарядов попал в гараж на территории частного домохозяйства, начался пожар", - говорится в сообщении.

Соседние дома также получили повреждения, однако там обошлось без пожаров.

Читайте также: Посол США Бринк: РФ обстреливает мирные районы Харьковщины с целью посеять панику



