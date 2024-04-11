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Войска РФ ударили по жилым домам Купянска: Возник пожар. ФОТО

Российские войска обстреляли жилые дома в Купянске Харьковской области.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска нанесли артиллерийский удар по жилым домам города Купянск. Один из снарядов попал в гараж на территории частного домохозяйства, начался пожар", - говорится в сообщении.

Соседние дома также получили повреждения, однако там обошлось без пожаров.

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Обстріл Куп'янська
Обстріл Куп'янська

Автор: 

обстрел (27151) Харьковщина (5577) Купянск (634)


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Кацапи , досить бомбити Украінські села та міста ,
бо вони вам НІКБОЛИ не дістануться , а вас будемо , фашиків рашинських , абивати кругом , де тільки на очі попадетесь 🤬
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11.04.2024 15:34 Ответить
Для московіта-воєнного злочинця, саме це, і є Центр прийняття рішень Ставки із СРАТЬєхами… хати з Українцями…!!!
Співпадіння…
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11.04.2024 15:55 Ответить
 
 