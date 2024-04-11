Війська РФ вдарили по житлових будинках Куп’янська: Виникла пожежа. ФОТО
Російські війська обстріляли житлові будинки в Куп’янську на Харківщині.
Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські війська завдали артилерійського удару по житловим будинкам міста Куп'янськ. Один зі снарядів влучив у гараж на території приватного домогосподарства, спричинивши пожежу", - йдеться в повідомленні.
Сусідні будинки також зазнали пошкоджень, проте там обійшлося без пожеж.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бо вони вам НІКБОЛИ не дістануться , а вас будемо , фашиків рашинських , абивати кругом , де тільки на очі попадетесь 🤬
Співпадіння…