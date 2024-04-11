Війська РФ вдарили по житлових будинках Куп’янська: Виникла пожежа. ФОТО

Російські війська обстріляли житлові будинки в Куп’янську на Харківщині.

Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські війська завдали артилерійського удару по житловим будинкам міста Куп'янськ. Один зі снарядів влучив у гараж на території приватного домогосподарства, спричинивши пожежу", - йдеться в повідомленні.

Сусідні будинки також зазнали пошкоджень, проте там обійшлося без пожеж.

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