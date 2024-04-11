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Новини Фото Війна
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Війська РФ вдарили по житлових будинках Куп’янська: Виникла пожежа. ФОТО

Російські війська обстріляли житлові будинки в Куп’янську на Харківщині.

Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські війська завдали артилерійського удару по житловим будинкам міста Куп'янськ. Один зі снарядів влучив у гараж на території приватного домогосподарства, спричинивши пожежу", - йдеться в повідомленні.

Сусідні будинки також зазнали пошкоджень, проте там обійшлося без пожеж.

Читайте: Ракети РФ уночі рухалися вздовж кордону з Білоруссю в напрямку Львівщини, - Повітряні сили

Обстріл Куп'янська
Обстріл Куп'янська

Автор: 

обстріл (28486) Харківщина (6054) Куп’янськ (760)


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Кацапи , досить бомбити Украінські села та міста ,
бо вони вам НІКБОЛИ не дістануться , а вас будемо , фашиків рашинських , абивати кругом , де тільки на очі попадетесь 🤬
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11.04.2024 15:34 Відповісти
Для московіта-воєнного злочинця, саме це, і є Центр прийняття рішень Ставки із СРАТЬєхами… хати з Українцями…!!!
Співпадіння…
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11.04.2024 15:55 Відповісти
 
 