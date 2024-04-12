Зеленский наградил раненых защитников в военном госпитале в Черновцах. ВИДЕО

В Черновцах президент Украины Владимир Зеленский посетил госпиталь, где лечатся раненые военнослужащие, и вручил награды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский наградил воинов орденами "За мужество" ІІІ степени, медалями "Защитнику Отечества" и "За военную службу Украине".









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Президент также отметил медицинских работников госпиталя орденами Даниила Галицкого, медалями "За военную службу Украине" и "За спасенную жизнь".

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