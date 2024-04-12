Зеленский наградил раненых защитников в военном госпитале в Черновцах. ВИДЕО
В Черновцах президент Украины Владимир Зеленский посетил госпиталь, где лечатся раненые военнослужащие, и вручил награды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский наградил воинов орденами "За мужество" ІІІ степени, медалями "Защитнику Отечества" и "За военную службу Украине".
Президент также отметил медицинских работников госпиталя орденами Даниила Галицкого, медалями "За военную службу Украине" и "За спасенную жизнь".
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+16 Богдан Сварга
показать весь комментарий12.04.2024 22:39
+12 Герхард
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+8 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий12.04.2024 22:27
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Або складнощами з комісацією після поранення.
Або складнощами, що виникнуть у родини.
ЗЄ ж абсолютно аморальний урод.
Дванадцята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Т.в.п.п. України Зеленський станом на 13.04.2024 відпочиває в Карпатах разом зі своєю новою шльондрою. Ми звичайно не втручаємось в особисте, просто НЕ НА ЧАСІ все це пане т.в.п.п.
А тому і до шпиталю заскочив на хвилинку, бо зайнятий СРАТЬєх, отими сидіннями на Ставках…. Диму без вогню, не буває ….