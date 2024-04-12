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Зеленский наградил раненых защитников в военном госпитале в Черновцах. ВИДЕО

В Черновцах президент Украины Владимир Зеленский посетил госпиталь, где лечатся раненые военнослужащие, и вручил награды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский наградил воинов орденами "За мужество" ІІІ степени, медалями "Защитнику Отечества" и "За военную службу Украине".

Зеленський нагородив поранених військових у Чернівцях
Зеленський нагородив поранених військових у Чернівцях
Зеленський нагородив поранених військових у Чернівцях
Зеленський нагородив поранених військових у Чернівцях

Смотрите также: Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" Героям Украины и семьям павших Героев. ФОТОрепортаж


Зеленський нагородив поранених військових у Чернівцях
Зеленський нагородив поранених військових у Чернівцях
Зеленський нагородив поранених військових у Чернівцях

Президент также отметил медицинских работников госпиталя орденами Даниила Галицкого, медалями "За военную службу Украине" и "За спасенную жизнь".

нагородження лікарів госпіталя у Чернівцях

Смотрите также: Зеленский и Рютте посетили раненых военных в госпитале Харькова. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) награда (1798) ранение (3385) военнослужащие (6139)


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Топ комментарии
+16
******, на кладовище йди. Стільки люду в могилу звів, буфон проклятий.
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12.04.2024 22:39
+12
Можу собі уявити, чим погрожували цим пораненим, щоб вони погодилисч на таку ганебну фотосесію.
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12.04.2024 22:31
+8
Ці справжні воїни та герої дійсно заслуговують на нагороди на відміну від гєройскіх героєв гєраічєскі гєройствующіх в тилу із квартала 95...
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12.04.2024 22:27
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Ці справжні воїни та герої дійсно заслуговують на нагороди на відміну від гєройскіх героєв гєраічєскі гєройствующіх в тилу із квартала 95...
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12.04.2024 22:27 Ответить
Можу собі уявити, чим погрожували цим пораненим, щоб вони погодилисч на таку ганебну фотосесію.
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12.04.2024 22:31 Ответить
чим погрожували ?
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12.04.2024 23:11 Ответить
Долею Червінського, наприклад.
Або складнощами з комісацією після поранення.
Або складнощами, що виникнуть у родини.

ЗЄ ж абсолютно аморальний урод.
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12.04.2024 23:21 Ответить
та, вважаю, декому з поранених ті погрози пофіг, вже б оприлюднили такі спроби
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13.04.2024 12:09 Ответить
навiщо погрожували?
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12.04.2024 23:14 Ответить
Бо нормадьна людина не стане так ганьбитися з своєї волі.
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12.04.2024 23:19 Ответить
******, на кладовище йди. Стільки люду в могилу звів, буфон проклятий.
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12.04.2024 22:39 Ответить
Кристально чистий цинізм.
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12.04.2024 22:40 Ответить
гнусавопикий мав би перед кожним з тих воїнів ставати на коліна зі словами "вибачте, бо ви тут завдяки мені та кремлівському *****"...
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12.04.2024 22:41 Ответить
Нагороджував лише лижачих воїнів, бо знав, що військові з легкими пораненнями могли б і відпиз@ити.
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13.04.2024 00:16 Ответить
дЕрмак фоткал с Татаровым и Гетманцевым. .
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12.04.2024 22:47 Ответить
Голобородько..ты куда спрятал генерала Залужного?
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12.04.2024 22:48 Ответить
Молодых и здоровых с барбершопными бородками в полицию и погранцы,остальным,судя по внешнему виду и возрасту воинов-5 минут ВЛК и на фронт.
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12.04.2024 22:51 Ответить
Підлог що маєш проти погранців, обоснуй. Менти то інша каста усвідом, урод. Більшість адекватних прикордонників на нулю, уразумів
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12.04.2024 23:41 Ответить
Хм… знову без єрмак
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12.04.2024 22:51 Ответить
ЗЕлене кодло дуже добре розуміє який негатив у суспільстві викликає єрмак , тому і стараються , щоб він не відсвічував, але лише на фотках, будьте впевнені, що він стоїть десь біля дверей як і решта супроводжуючи, без нього не буває ні одного виїзду з Банкової
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13.04.2024 06:44 Ответить
Весь госпіталь напевно оббігав і знайшов лише трьох низькорослих жінок. Всраний закомплексований клоун.
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13.04.2024 00:15 Ответить
Лучше бы ты посадил Леху-золотое яйцо и ему подобных. Вот это бы сплотило украинцев, а медальки - то таке!
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13.04.2024 05:21 Ответить
***** піаритися приїхало, чи то проїздом у злачні міста на отдих?
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13.04.2024 08:36 Ответить
А обмежено придатних поза штатом, які отримують 500 грн на місяць не хоче відвідати?
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13.04.2024 09:45 Ответить
А этому всё весело.Софиты,камеры.
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13.04.2024 13:04 Ответить
‎13.‎04.‎2024 779 доба війни

Дванадцята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Т.в.п.п. України Зеленський станом на ‎13.‎04.‎2024 відпочиває в Карпатах разом зі своєю новою шльондрою. Ми звичайно не втручаємось в особисте, просто НЕ НА ЧАСІ все це пане т.в.п.п.

А тому і до шпиталю заскочив на хвилинку, бо зайнятий СРАТЬєх, отими сидіннями на Ставках…. Диму без вогню, не буває ….
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13.04.2024 13:26 Ответить
 
 