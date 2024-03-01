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Зеленский и Рютте посетили раненых военных в госпитале Харькова. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе поездки в Харьков посетили клинический центр, где проходят лечение украинские военнослужащие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленський і Рютте відвідали поранених у Харкові

Президент наградил военнослужащих орденами "За мужество" ІІІ степени и медалями "За военную службу Украине".

Зеленський нагородив поранених у госпіталі Харкова
Зеленський нагородив поранених у госпіталі Харкова

Зеленський нагороджує пораненого

Зеленський нагородив поранених у госпіталі Харкова

Читайте также: Харьков не так защищен, чтобы я мог посоветовать людям возвращаться, - Зеленский

Также Зеленский вручил медицинскому персоналу клинического центра ордена Княгини Ольги III степени и Даниила Галицкого.

Зеленський відвідав поранених у Харкові
Зеленський відвідав поранених у Харкові
Зеленський відвідав поранених у Харкові

"Благодарю наших медицинских работников за большую работу - вы спасаете наших бойцов", - отметил президент.

рютте у харківському госпіталі

Со своей стороны премьер-министр Нидерландов добавил: "Я хочу выразить глубокое уважение к вам. Вы очень смелая нация".

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Автор: 

Зеленский Владимир (20482) награда (1800) ранение (3386) Рютте Марк (358)


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Топ комментарии
+11
Не треба заздрити, ми всі потрапимо в підручники і кіношедеври Голівуду, як народ, який під час війни обрав дегенерата президентом.
"Коли чую від українців, що всі політики однакові, хочеться кричати, товкти писки і брудно лаятися чужинськими словами.
Дорогий мій народе! Це ти 30 років однаковий!!! Однаково лінивий, злий, заздрісний, безпорадний, безглуздий, зрадливий, та
дивовижно недолугий! І Януковича, і Зеленського ти, мій народе, обирав на самих чесних, прозорих і демократичних виборах,
при повному верховенстві права і безумовній свободі слова, за які самовіддано боролись та вмирали кращі твої доньки і сини.
Потоптавшись по пам'яті героїв, мій народе, ти йшов до виборчих дільниць обирати двіччі судимого бандита.
- Що би що?
Якою була мета цього волевиявлення, які блдь, покладались сподівання?
- Про що ти, мій прекрасний народе, думав, обираючи чувака, що заробляв на життя зніманням штанів на сценах і виступами в
саунах п'яних можновладців?
- В яке світле майбутнє він мав тебе привести?
- Для чого йшли в бій борці за твою свободу, за що вони несли хрест та прийняли муки?
- Для обрання тобою президентом Зеленського?
- Ти впевнений?
Якщо завтра закриють усі опозиційні ЗМІ, в твоєму паскудному житті геть нічого не зміниться!
Ти продовжиш дивитися ''Квартал'', "Сватів", якусь там "Лігу ...", та слухати новини про хліб і масло у Гебельс-Мосійчук, в
очікуванні на продуктові талони від обраного тобою найвеличнішого лідера ********** ЗЕЛЕНСЬКОГО."
© ЮРІЙ КАРАКАЙ.

"Зеленський назавжди увійде в світову історію та літературу, як верховний головнокомандувач, який отримавши розвіддані союзників про підготовку до нападу Московією, продовжував руйнувати армію, правоохоронні органи, красти бюджетні грошіна "великому будівництві", переслідувати опозицію і звинувачувати західних партнерів у нагнитанні ситуації. За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився не доукомплектованим.
Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі. Не треба заздрити, ми всі потрапимо в підручники і кіношедеври Голівуду, як народ, який під час війни обрав дегенерата президентом."
© ЮРІЙ КАРАКАЙ.

Наведені вище тексти написані Юрієм Каракаєм. Юрій загинув унаслідок мінометного обстрілу на Південно-Бузькому напрямку на заході Херсонської області 18 серпня 2022 року. Світла йому Пам"ять... Юрій воював з російськими загарбниками з першого дня повномасштабного вторгнення. Був активістом ГО "Справа громад". 24 лютого 2022 р. Каракай вступив до лав 206-го батальйону територіальної оборони Києва. Після того, як російські війська втекли з Київщини, з побратимами вирушив захищати позиції українського війська на півдні України.
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01.03.2024 23:03
+9
Сумно! Хлопців жаль!
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01.03.2024 22:21
+7
Там, где появляется Бедоносец, готовится сдача Ху#лу. Правило работает уже 2 года...
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01.03.2024 22:13
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Правила форума Совет форумчан
Там, где появляется Бедоносец, готовится сдача Ху#лу. Правило работает уже 2 года...
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01.03.2024 22:13 Ответить
10 лет.
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01.03.2024 22:22 Ответить
Если начиная с Горловки, то так.
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02.03.2024 08:04 Ответить
Сумно! Хлопців жаль!
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01.03.2024 22:21 Ответить
Залужного не хочеш провідати, зраднику?
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01.03.2024 22:25 Ответить
Нічого не прилетіло? Куйли. Суки.
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01.03.2024 22:25 Ответить
а когда Зеля где то находится, то никогда не прилетает
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01.03.2024 22:35 Ответить
По наших хлопцях, що у шпиталі ? Геть кукухою поїхало ?
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01.03.2024 22:55 Ответить
7 кроваток на комнатуху-палату. туалетик в конце коридора. Хорошо хоть не на панцирной сетке. И без шкафа. Или вешалки. Тото Рютте причманел.
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01.03.2024 22:44 Ответить
К вас на кацапстані краще орків лікують?
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01.03.2024 22:50 Ответить
К вас пишется слитно. Садись---ДВА! В дневник и журнал. Родителей в школу не вызываю---второгодники. Квас---это такой напиток у нас в Вятке. Тюря---это квас с сухарями. Приезжай угощу и даже зелёным лучком посыплю по богатому. Потом на ложках будем и трёхрядке песню петь---,,боже царя храни..., Ущучил?
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01.03.2024 23:03 Ответить
Ты ещё более глупый, чем это могло показаться после первого твоего поста ))
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01.03.2024 23:14 Ответить
Здесь форум---12 лет напоминаю здесь уже отдельным. Маньке своей будешь тыкать под одеялом. Свой пост я отстоял с 1972 по 74гг. А летом 23 г рядом с той больничкой мне кардиостимулятор меняли. Знаю, заходил, на УЗИ с доплером, там такой был только. Теснота и прочие нюансы.
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01.03.2024 23:22 Ответить
Ты пьяный или твои комментарии генератор случайных предложений сочиняет? Хотя, конечно пьяный, ты же россиян.
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01.03.2024 23:36 Ответить
Предыдущий конюх на кацапах помешаный, теперь вот ты! Серливые что ли такие на братанов северных? Речь же шла о Харькове где госпиталь. Из контекста рвёте и понеслось. В тик ток валите. Там немеряно дубоделов.
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01.03.2024 23:53 Ответить
за ту тісноту і непристосованість звертайся до папіпедніків які довели до цього країну, розкрадали де тільки їх липкі рученьки дотягувались будучі при або біля влади, і ввійшли в сиски форбс. найбагатших людей
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02.03.2024 05:42 Ответить
Не треба заздрити, ми всі потрапимо в підручники і кіношедеври Голівуду, як народ, який під час війни обрав дегенерата президентом.
"Коли чую від українців, що всі політики однакові, хочеться кричати, товкти писки і брудно лаятися чужинськими словами.
Дорогий мій народе! Це ти 30 років однаковий!!! Однаково лінивий, злий, заздрісний, безпорадний, безглуздий, зрадливий, та
дивовижно недолугий! І Януковича, і Зеленського ти, мій народе, обирав на самих чесних, прозорих і демократичних виборах,
при повному верховенстві права і безумовній свободі слова, за які самовіддано боролись та вмирали кращі твої доньки і сини.
Потоптавшись по пам'яті героїв, мій народе, ти йшов до виборчих дільниць обирати двіччі судимого бандита.
- Що би що?
Якою була мета цього волевиявлення, які блдь, покладались сподівання?
- Про що ти, мій прекрасний народе, думав, обираючи чувака, що заробляв на життя зніманням штанів на сценах і виступами в
саунах п'яних можновладців?
- В яке світле майбутнє він мав тебе привести?
- Для чого йшли в бій борці за твою свободу, за що вони несли хрест та прийняли муки?
- Для обрання тобою президентом Зеленського?
- Ти впевнений?
Якщо завтра закриють усі опозиційні ЗМІ, в твоєму паскудному житті геть нічого не зміниться!
Ти продовжиш дивитися ''Квартал'', "Сватів", якусь там "Лігу ...", та слухати новини про хліб і масло у Гебельс-Мосійчук, в
очікуванні на продуктові талони від обраного тобою найвеличнішого лідера ********** ЗЕЛЕНСЬКОГО."
© ЮРІЙ КАРАКАЙ.

"Зеленський назавжди увійде в світову історію та літературу, як верховний головнокомандувач, який отримавши розвіддані союзників про підготовку до нападу Московією, продовжував руйнувати армію, правоохоронні органи, красти бюджетні грошіна "великому будівництві", переслідувати опозицію і звинувачувати західних партнерів у нагнитанні ситуації. За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився не доукомплектованим.
Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі. Не треба заздрити, ми всі потрапимо в підручники і кіношедеври Голівуду, як народ, який під час війни обрав дегенерата президентом."
© ЮРІЙ КАРАКАЙ.

Наведені вище тексти написані Юрієм Каракаєм. Юрій загинув унаслідок мінометного обстрілу на Південно-Бузькому напрямку на заході Херсонської області 18 серпня 2022 року. Світла йому Пам"ять... Юрій воював з російськими загарбниками з першого дня повномасштабного вторгнення. Був активістом ГО "Справа громад". 24 лютого 2022 р. Каракай вступив до лав 206-го батальйону територіальної оборони Києва. Після того, як російські війська втекли з Київщини, з побратимами вирушив захищати позиції українського війська на півдні України.
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01.03.2024 23:03 Ответить
Рютте политики с РОВНОЙ спиной. Надеюсь что он останется в политике ЕС.
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01.03.2024 23:40 Ответить
Ну і навіщо освітлювати шо то Харків - там с-300 летить з раші меньше хвилини - ніяке ППО не допоможе. Якеж воно паскудне та недумаюче - вона шикса поїхала а війскові залишились.
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02.03.2024 07:31 Ответить
Він мабуть готує собі підгрунтя для присвоєння йому звання Гіроя України - ризикує життям для візиту у Харків!
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02.03.2024 09:44 Ответить
 
 