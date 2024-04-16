РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5113 посетителей онлайн
Новости Фото
667 0

Рашисты обстреливали Никопольщину: повреждены дома и ЛЭП. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты со вчерашнего вечера и ночью обстреливали Никопольщину Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Артобстрел и пять атак fpv-дронами. Вечером и ночью российские войска терроризировали Никопольщину. Под удар попали районный центр, Красногригорьевская и Мировская громады.

Побиты три частных дома, несколько теплиц, легковая машина и микроавтобус. Повреждена линия электропередач. Без света осталась тысяча абонентов. Специалисты работают, чтобы заживить дома", - отметил Лысак.

Также смотрите: В течение дня россияне 5 раз били по Никопольщине артиллерией и 12 раз атаковали БпЛА. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини

Также сообщается, что поздно вечером защитники неба из ЧВК "Схід" уничтожили вражеский шахед в Криворожском районе.

Везде без погибших и пострадавших.

Тем временем в регионе продолжается ликвидация последствий непогоды, которая бушевала накануне. Энергетикам удалось в кратчайшие сроки возобновить энергоснабжение почти 145 тыс. семей Криворожского района.

Из-за шквального ветра пострадали линии электропередач почти во всех районах области. В настоящее время остаются обесточенными около 15,5 тыс. абонентов в 96 населенных пунктах.

Автор: 

обстрел (27114) Никополь (1018) Днепропетровская область (3944)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 