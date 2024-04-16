Рашисты обстреливали Никопольщину: повреждены дома и ЛЭП. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты со вчерашнего вечера и ночью обстреливали Никопольщину Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Артобстрел и пять атак fpv-дронами. Вечером и ночью российские войска терроризировали Никопольщину. Под удар попали районный центр, Красногригорьевская и Мировская громады.

Побиты три частных дома, несколько теплиц, легковая машина и микроавтобус. Повреждена линия электропередач. Без света осталась тысяча абонентов. Специалисты работают, чтобы заживить дома", - отметил Лысак.

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Также сообщается, что поздно вечером защитники неба из ЧВК "Схід" уничтожили вражеский шахед в Криворожском районе.

Везде без погибших и пострадавших.

Тем временем в регионе продолжается ликвидация последствий непогоды, которая бушевала накануне. Энергетикам удалось в кратчайшие сроки возобновить энергоснабжение почти 145 тыс. семей Криворожского района.

Из-за шквального ветра пострадали линии электропередач почти во всех районах области. В настоящее время остаются обесточенными около 15,5 тыс. абонентов в 96 населенных пунктах.