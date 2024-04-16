Рашисти обстрілювали Нікопольщину: пошкоджено будинки та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Російські окупанти від вчорашнього вечора та упродовж ночі обстрілювали Нікопольщину Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Артобстріл й пʼять атак fpv-дронами. Звечора та вночі російські війська тероризували Нікопольщину. Під удар потрапили районний центр, Червоногригорівська і Мирівська громади.

Понівечені три приватні оселі, декілька теплиць, легкова автівка і мікроавтобус. Пошкоджена лінія електропередач. Без світла залишилася тисяча абонентів. Фахівці працюють, аби заживити домівки", - зазначив Лисак.

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Також повідомляється, що пізно ввечері захисники неба з ПвК "Схід" знищили ворожий шахед у Криворізькому районі.

Скрізь без загиблих та постраждалих.

Тим часом у регіоні триває ліквідація наслідків негоди, яка вирувала напередодні. Енергетикам вдалося у найкоротші терміни відновити енергопостачання майже 145 тис. родин Криворізького району.

Через шквальний вітер постраждали лінії електропередач майже у всіх районах області. Наразі залишаються знеструмленими близько 15,5 тис абонентів у 96 населених пунктах.