РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5113 посетителей онлайн
Новости Фото Война
5 901 2

Защищая Украину, на Донетчине погиб воин Роман Ильченко. ФОТО

память,світла

Житель города Мена Черниговской области Роман Ильченко 04.05.1987 года погиб в бою с врагом, защищая Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Менский городской совет.

Как отмечается, Ильченко погиб 13.04.2024 вблизи н.п. Новодонецкое Волновахского района Донецкой области, исполняя воинскую обязанность по обороне и отпору вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Также смотрите: Защищая Украину, погиб городской голова Лебедина Александр Баклыков. ФОТО

Роман Ільченко

Автор: 

потери (4381)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава нашому захиснику!
Вічна пам'ять!
Довічні терміни тим виродкам, що зробили можливим цей широкомаштабний напад на Україну новими дорогами, збудованими для рашистстких танків!
показать весь комментарий
16.04.2024 14:24 Ответить
Біль.. Героям вічна слава. Схиляю голову перед усіма загиблими Героями. Співчуття родині та побратимам..
показать весь комментарий
16.04.2024 14:27 Ответить
 
 