Защищая Украину, на Донетчине погиб воин Роман Ильченко. ФОТО

Житель города Мена Черниговской области Роман Ильченко 04.05.1987 года погиб в бою с врагом, защищая Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Менский городской совет.

Как отмечается, Ильченко погиб 13.04.2024 вблизи н.п. Новодонецкое Волновахского района Донецкой области, исполняя воинскую обязанность по обороне и отпору вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

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