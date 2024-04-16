Защищая Украину, на Донетчине погиб воин Роман Ильченко. ФОТО
Житель города Мена Черниговской области Роман Ильченко 04.05.1987 года погиб в бою с врагом, защищая Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Менский городской совет.
Как отмечается, Ильченко погиб 13.04.2024 вблизи н.п. Новодонецкое Волновахского района Донецкой области, исполняя воинскую обязанность по обороне и отпору вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
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Довічні терміни тим виродкам, що зробили можливим цей широкомаштабний напад на Україну новими дорогами, збудованими для рашистстких танків!