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Захищаючи Україну, на Донеччині загинув воїн Роман Ільченко. ФОТО

память,світла

Мешканець міста Мена Чернігівської області Роман Ільченко 04.05.1987 року народження загинув у бою з ворогом, захищаючи Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Менську міську раду.

Як зазначається, Ільченко загинув 13.04.2024 року поблизу н.п. Новодонецьке Волноваського району Донецької області, виконуючи військовий обов’язок з оборони та відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України.

Також читайте: Захищаючи Україну, загинув міський голова Лебедина Олександр Бакликов. ФОТО

Роман Ільченко

Автор: 

втрати (4398)


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Слава нашому захиснику!
Вічна пам'ять!
Довічні терміни тим виродкам, що зробили можливим цей широкомаштабний напад на Україну новими дорогами, збудованими для рашистстких танків!
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16.04.2024 14:24 Відповісти
Біль.. Героям вічна слава. Схиляю голову перед усіма загиблими Героями. Співчуття родині та побратимам..
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16.04.2024 14:27 Відповісти
 
 