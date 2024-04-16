Захищаючи Україну, на Донеччині загинув воїн Роман Ільченко. ФОТО

Мешканець міста Мена Чернігівської області Роман Ільченко 04.05.1987 року народження загинув у бою з ворогом, захищаючи Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Менську міську раду.

Як зазначається, Ільченко загинув 13.04.2024 року поблизу н.п. Новодонецьке Волноваського району Донецької області, виконуючи військовий обов’язок з оборони та відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України.

Також читайте: Захищаючи Україну, загинув міський голова Лебедина Олександр Бакликов. ФОТО