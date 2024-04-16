Захищаючи Україну, на Донеччині загинув воїн Роман Ільченко. ФОТО
Мешканець міста Мена Чернігівської області Роман Ільченко 04.05.1987 року народження загинув у бою з ворогом, захищаючи Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Менську міську раду.
Як зазначається, Ільченко загинув 13.04.2024 року поблизу н.п. Новодонецьке Волноваського району Донецької області, виконуючи військовий обов’язок з оборони та відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вічна пам'ять!
Довічні терміни тим виродкам, що зробили можливим цей широкомаштабний напад на Україну новими дорогами, збудованими для рашистстких танків!