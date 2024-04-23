Последствия вражеских обстрелов Сумщины: ранения получили 2 человека. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки российские войска обстреляли населенные пункты Сумской области. Всего зафиксировано 186 ударов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.
"За прошедшие сутки оккупанты обстреляли населенные пункты Сумской области. Всего насчитано 186 ударов.
В результате обстрелов ранены два гражданских лица, повреждено одно частное домовладение", - говорится в сообщении.
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