Правоохранитель из Днепра на руководящей должности за два года приобрел имущества на 14 млн грн. Ранее его уличили на вымогательстве $200 тыс., - ГБР. ФОТО
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении правоохранителю который, занимая руководящую должность в правоохранительном органе Днепра, за два года приобрел активов минимум на более 14 млн гривен.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
В прошлом году Бюро разоблачило правоохранителя, вместе с его братом, на вымогательстве денег у строителей. Мастера делали ремонт в доме, оформленном на его тещу. Уже после завершения работ из-за короткого замыкания в доме произошел пожар. Не слушая аргументов строителей, правоохранитель всю вину за пожар возложил на них и потребовал возместить убытки, которые сам оценил в 200 тысяч долларов.
В ходе расследования, сотрудники ГБР, в тесном взаимодействии с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, провели мониторинг образа жизни правоохранителя. Установлено, что фигурант только за 2021-2022 годы потратил на строительство и приобретение имущества более 14 млн гривен, что не сходиться с его законными доходами.
Земельный участок, элитный жилой дом и автомобиль Porsche он оформил на своих тещу и тестя. В то же время, декларация правоохранителя кардинально отличалась от образа его жизни.
Правоохранителю сообщено о подозрении в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы, и в декларировании недостоверных сведений (ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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ну дуже вони потрібні тут а не на фронті.
а як що по чесному....
скільком людям ці підараси спортили життя, щоб мати такі статки??
він у відділку не один такий і не факт що самий заможній!!
Я теж вважаю, що вони повинні стати на захист країни, а не "обілечувати" на базарі бабусь з огірочками та насінням та кришувати повій.
а оце лайно висрав руϟϟький мір, тому його треба знищувати..
чому його не знищували .. та ще й голосували за них?
Який відсоток ?
І хто з них має право підпису ??
І ви ще повторіть за владою яка твердить що тотальної корупції а нас нема. Авжеж.
Недавно розповідала знайома - вийшла з лікарні. Думаю здогадуєтесь ? Усе в руки, офіційно не хочуть. Вони усі родичі кого - Зе* ??
-Понять и простить!
https://www.5.ua/ekonomika/tse-mystetstvo-obshchypuvaty-husaka-tak-shchob-vin-ne-krychav-hetmantsev-pro-opodatkuvannia-biznesu-277948.html Журналіст перепитав: "Або доїти корову так, щоб вона не здохла?", на що отримав уточнення: "Щоб вона завтра давала ще більше молока. Ось так доїти її потрібно".
Мабуть знов забанять.бо "сотрудники газетьІ ТОВАРИЩ" - не любят правду....
ну і де ж вони?
бо всі крадуть?.. та на Тису відкладають..
все для перемоги над московϟϟькими фашистами окупантами...?
Як вже ******* оці новини про "улічєнія", розкладання доларів по всратим діванам, хлопи у майках з заболюреними пиками, коломойський у вовняних панчохах....
Задовбали ялові мудрі українчики, кумасі й куми, три гетьмани й проча *******.
Не задовбали тільки воїни на фронті... Але, здається, багато українчиків їх вважають лошками, яким не пощастило, так?
І плачуться про гірку долю сракатих ухилянтів, отцов сємєйств за кордоном, яким зменшили констульські послуги.
ща так модно у ментовопрокуроской элиты
Нажаль незрозуміло, хто ж винуватий був у пожежі, будівельники, чи хто ??
молодец...уважаю...не то что шараповыжегловы...
так держать-оновлена палиция-вона така