Правоохранитель из Днепра на руководящей должности за два года приобрел имущества на 14 млн грн. Ранее его уличили на вымогательстве $200 тыс., - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении правоохранителю который, занимая руководящую должность в правоохранительном органе Днепра, за два года приобрел активов минимум на более 14 млн гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В прошлом году Бюро разоблачило правоохранителя, вместе с его братом, на вымогательстве денег у строителей. Мастера делали ремонт в доме, оформленном на его тещу. Уже после завершения работ из-за короткого замыкания в доме произошел пожар. Не слушая аргументов строителей, правоохранитель всю вину за пожар возложил на них и потребовал возместить убытки, которые сам оценил в 200 тысяч долларов.

В ходе расследования, сотрудники ГБР, в тесном взаимодействии с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, провели мониторинг образа жизни правоохранителя. Установлено, что фигурант только за 2021-2022 годы потратил на строительство и приобретение имущества более 14 млн гривен, что не сходиться с его законными доходами.

Земельный участок, элитный жилой дом и автомобиль Porsche он оформил на своих тещу и тестя. В то же время, декларация правоохранителя кардинально отличалась от образа его жизни.

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Правоохранителю сообщено о подозрении в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы, и в декларировании недостоверных сведений (ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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