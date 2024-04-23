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Новости Фото Борьба с коррупцией
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Правоохранитель из Днепра на руководящей должности за два года приобрел имущества на 14 млн грн. Ранее его уличили на вымогательстве $200 тыс., - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении правоохранителю который, занимая руководящую должность в правоохранительном органе Днепра, за два года приобрел активов минимум на более 14 млн гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

ДБР повідомила про підозру правоохоронцю з Дніпра

В прошлом году Бюро разоблачило правоохранителя, вместе с его братом, на вымогательстве денег у строителей. Мастера делали ремонт в доме, оформленном на его тещу. Уже после завершения работ из-за короткого замыкания в доме произошел пожар. Не слушая аргументов строителей, правоохранитель всю вину за пожар возложил на них и потребовал возместить убытки, которые сам оценил в 200 тысяч долларов.

В ходе расследования, сотрудники ГБР, в тесном взаимодействии с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, провели мониторинг образа жизни правоохранителя. Установлено, что фигурант только за 2021-2022 годы потратил на строительство и приобретение имущества более 14 млн гривен, что не сходиться с его законными доходами.

ДБР повідомила про підозру правоохоронцю з Дніпра

Земельный участок, элитный жилой дом и автомобиль Porsche он оформил на своих тещу и тестя. В то же время, декларация правоохранителя кардинально отличалась от образа его жизни.

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ДБР повідомила про підозру правоохоронцю з Дніпра

Правоохранителю сообщено о подозрении в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы, и в декларировании недостоверных сведений (ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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Автор: 

Днепр (4417) коррупция (8560) ГБР (2985)


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Топ комментарии
+37
А тракторист Петро має іти захищати оте лайно!
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23.04.2024 16:45
+30
..как обычно, фото ********.. как тех двух солдат, что расстреляли мусоров - так в полный рост.. а как братьев по разуму - блюр.. дбр оно такое..
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23.04.2024 16:43
+29
Нічого дивного, в більшості поліція України корумповане злочинне угруповання, міністр МВС Клименко і його оточення не на місці, а тільки завдають шкоди державі. Це все бачать партнери, а їх піар з відкриттям відділків та імітація діяльності то всі знають. Щоб зареєстровати ЄРДР чи отрмати відповідь по заяві на порушення поліції це практично неможливо. Керівництво в більшості покриває злочини і правопорушення своїх працівників, особливо це стосується патрульної поліції. Система прогнила, Татаров і Дермак рулять.
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23.04.2024 16:45
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- У мене жінка успішна бізнесвумен )))
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23.04.2024 16:43 Ответить
а ще саме для цього мусарам дали 100% бронь.
ну дуже вони потрібні тут а не на фронті.
а як що по чесному....
скільком людям ці підараси спортили життя, щоб мати такі статки??
він у відділку не один такий і не факт що самий заможній!!
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23.04.2024 17:05 Ответить
Кому война, а кому - мать родна.
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23.04.2024 18:58 Ответить
Та вони і до війни жирували.
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23.04.2024 19:04 Ответить
..как обычно, фото ********.. как тех двух солдат, что расстреляли мусоров - так в полный рост.. а как братьев по разуму - блюр.. дбр оно такое..
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23.04.2024 16:43 Ответить
А тракторист Петро має іти захищати оте лайно!
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23.04.2024 16:45 Ответить
Рашисти велкам?
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23.04.2024 16:51 Ответить
Запитай отих крадіїв!!!
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23.04.2024 16:57 Ответить
Це не виправдовує оте лайно, про котре пише чувак з дивним ніком.
Я теж вважаю, що вони повинні стати на захист країни, а не "обілечувати" на базарі бабусь з огірочками та насінням та кришувати повій.
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23.04.2024 17:01 Ответить
тракторист Петро має захищати насамперед сам себе..

а оце лайно висрав руϟϟький мір, тому його треба знищувати..
чому його не знищували .. та ще й голосували за них?
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23.04.2024 17:09 Ответить
Ну воно ж саме себе не захистить
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23.04.2024 21:01 Ответить
Нічого дивного, в більшості поліція України корумповане злочинне угруповання, міністр МВС Клименко і його оточення не на місці, а тільки завдають шкоди державі. Це все бачать партнери, а їх піар з відкриттям відділків та імітація діяльності то всі знають. Щоб зареєстровати ЄРДР чи отрмати відповідь по заяві на порушення поліції це практично неможливо. Керівництво в більшості покриває злочини і правопорушення своїх працівників, особливо це стосується патрульної поліції. Система прогнила, Татаров і Дермак рулять.
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23.04.2024 16:45 Ответить
Нічого дивного - скоро буде дивним коли якиись очільник не законно не збагатився
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23.04.2024 16:46 Ответить
А усі абвгдейки поголовно такі, цей жлоб просто не поділився...
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23.04.2024 16:47 Ответить
Я не довіряю поліції України
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23.04.2024 16:47 Ответить
Та вона в курсі і їй насрати
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23.04.2024 16:49 Ответить
як там - ми їм так багато платимо, аби вони не корупціювали...
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23.04.2024 16:48 Ответить
Як думаєте скільки державних чиновників чисті перед законом ?
Який відсоток ?
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23.04.2024 16:50 Ответить
0 цілих - хер десятих
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23.04.2024 16:51 Ответить
Апять 25 ... Покладіть тут, будь ласка, структуру чисельності тих держ. чиновників по посадах. Хоч приблизно.

І хто з них має право підпису ??
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23.04.2024 18:57 Ответить
Та плювати. Навіть їхні родичі мають ліве лаве. Не виключено, а скоріше напевно, що в тих дбр рило в пуху.
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23.04.2024 18:58 Ответить
По-чесному ... роззернімося навколо своїх родичів. І навіть не в органах.
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23.04.2024 19:23 Ответить
По якому чесному ?
І ви ще повторіть за владою яка твердить що тотальної корупції а нас нема. Авжеж.
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23.04.2024 19:24 Ответить
Так і я ж про це - корупція широко поширена на усіх рівнях.

Недавно розповідала знайома - вийшла з лікарні. Думаю здогадуєтесь ? Усе в руки, офіційно не хочуть. Вони усі родичі кого - Зе* ??
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24.04.2024 13:55 Ответить
Почему тещю и тестя не задержали? Для них в УК тоже несколько статей есть.
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23.04.2024 16:53 Ответить
А що з Борисовим, ДБР? Панять і прастіть?
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23.04.2024 16:55 Ответить
-Ну что с тобой сделать, Борисов?
-Понять и простить!
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23.04.2024 17:39 Ответить
Слідство іде, ніяк майно порахувати не можуть закінчити.
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23.04.2024 18:58 Ответить
Таке враження, що багато (якщо не більшість) правоохоронців вважають, що незаконне збагачення - це законно! А ДБР просто іноді імітує боротьбу з таким збагаченням
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23.04.2024 16:55 Ответить
А для чого ще туди йдуть?
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23.04.2024 17:04 Ответить
Боротись за справедливість? Я вгадав?
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23.04.2024 17:06 Ответить
Вони дуже специфічно розуміють цей термін.
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23.04.2024 17:09 Ответить
як казав ригоанал із сукнаріду гетМанцев: "ЦЕ МИСТЕЦТВО ОБЩИПУВАТИ ГУСАКА ТАК, ЩОБ ВІН НЕ КРИЧАВ"

https://www.5.ua/ekonomika/tse-mystetstvo-obshchypuvaty-husaka-tak-shchob-vin-ne-krychav-hetmantsev-pro-opodatkuvannia-biznesu-277948.html Журналіст перепитав: "Або доїти корову так, щоб вона не здохла?", на що отримав уточнення: "Щоб вона завтра давала ще більше молока. Ось так доїти її потрібно".
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23.04.2024 17:12 Ответить
А У ДБР є вій куратор, це Татаров і Дермак, як скажуть так і буде.
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23.04.2024 18:09 Ответить
Ото лошара! Треба як чотириждиухилянт,на підставні фірми оформлювати ( наприклад вілла в італії)
Мабуть знов забанять.бо "сотрудники газетьІ ТОВАРИЩ" - не любят правду....
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23.04.2024 17:01 Ответить
Ну, скільки ще? Хіба не розуміють, що із збільшенням допомоги від США боротьба з корупцією буде лише посилюватися? Причому, дуже серйозно.
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23.04.2024 17:05 Ответить
а ОПа дЄрмака, знає?
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23.04.2024 17:14 Ответить
Яке щастя, що це тільки поодинокі випадки. Інші справно діляться.
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23.04.2024 17:12 Ответить
Видать у фирмы строительной на которых он наезжал крыша в дбр,
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23.04.2024 17:12 Ответить
Цікаво, ми ще щось почуємо про цього покидька, чи він усе порішає з суддями й ДБР?
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23.04.2024 17:32 Ответить
нема грошей на Петріоти, на снаряди, автівки, танки... і так далі..
ну і де ж вони?
бо всі крадуть?.. та на Тису відкладають..
все для перемоги над московϟϟькими фашистами окупантами...?
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23.04.2024 17:32 Ответить
Ну так добре ж! Ранєє улічілі - і прекрасно.
Як вже ******* оці новини про "улічєнія", розкладання доларів по всратим діванам, хлопи у майках з заболюреними пиками, коломойський у вовняних панчохах....
Задовбали ялові мудрі українчики, кумасі й куми, три гетьмани й проча *******.
Не задовбали тільки воїни на фронті... Але, здається, багато українчиків їх вважають лошками, яким не пощастило, так?
І плачуться про гірку долю сракатих ухилянтів, отцов сємєйств за кордоном, яким зменшили констульські послуги.
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23.04.2024 17:50 Ответить
Дорого-богато. Плитка, туйки, желтые стены, коричневые двери, ясен пень Кайен, полутонный стол на 10 человек, стулья из "12 стульев" Ильфа и Петрова. Миллионы наворовал, а колхозным чмом так и остался.
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23.04.2024 18:03 Ответить
не, а чо...
ща так модно у ментовопрокуроской элиты
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23.04.2024 18:20 Ответить
Тільки пожиттєво за гратами, та конфіскація майна у нього та у його родичів 1-го та 2-гого кола. Бо це не закінчиться не ніколи.
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23.04.2024 18:05 Ответить
Це звичайний мародер під час війни йому розстріл майно рідні конфіскувати а їх у тюрму
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23.04.2024 18:25 Ответить
"...його викрили на вимаганні $200 тис." Він трохи додав "зі своїх" й розрахувався з ДБР. Яке додало трохи "зі своєї кишені" й розрахувалось з прокуратурою. Та "кашлянула" в сторону суду... Машину змастили й вона поїхала далі...
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23.04.2024 18:30 Ответить
Ключове тут : " раніш викрили" але "потім він знову нажив"?! Ой, бідні хлопці на "нулі"... Звісно, що вони не за це лайно воюють! Але, по факту, виходить що і за це лайно також... І як же СОРОМНО перед Європою та США, Канадою... Там уявити не можливо ЩОБ ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ РОКАМИ ЖИВ ЯК КРЕЗ, а цього ніхто не помічає, та ще йме віри у родичів-бізнесменів!!! Путін не такий огидний, бо падло є падло, як оці "рідні правоохоронці"-мільйонери!!!
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23.04.2024 18:57 Ответить
Ловлять - погано. Не ловлять - теж погано.

Нажаль незрозуміло, хто ж винуватий був у пожежі, будівельники, чи хто ??
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23.04.2024 19:01 Ответить
Полтаргейст
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23.04.2024 21:10 Ответить
Може, слово «правоохоронець» в лапки візьмете
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23.04.2024 19:08 Ответить
...майно на потреби ЗСУ, мєнта розстріляти.
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23.04.2024 19:09 Ответить
Полиняє трохи і знову буде нас оберігати.
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23.04.2024 19:32 Ответить
Дебеле падло...
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23.04.2024 19:50 Ответить
Где все супер "патриоты" ? Расскажите как "любить" Украину и такие бабки ТЫРИТЬ! ???
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23.04.2024 20:50 Ответить
эх...мне бы пойти...нельзя...каждая собака знает...
молодец...уважаю...не то что шараповыжегловы...
так держать-оновлена палиция-вона така
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23.04.2024 21:27 Ответить
 
 