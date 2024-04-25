Рашисты сбросили взрывчатку на грузовик в Херсонской области: Ранены водитель. ФОТО

Российские оккупанты сбросили взрывчатку на грузовик в Херсонской области, в результате чего пострадал водитель.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.

На трассе вблизи села Осокоровка россияне сбросили взрывчатку на грузовик.

В результате этого пострадал 58-летний мужчина. У него взрывная травма, ранения лица и руки.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

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