Рашисты сбросили взрывчатку на грузовик в Херсонской области: Ранены водитель. ФОТО
Российские оккупанты сбросили взрывчатку на грузовик в Херсонской области, в результате чего пострадал водитель.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.
На трассе вблизи села Осокоровка россияне сбросили взрывчатку на грузовик.
В результате этого пострадал 58-летний мужчина. У него взрывная травма, ранения лица и руки.
Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи оказывают ему необходимую помощь.
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