Окупанти розстріляли жінку на Херсонщині – розпочато розслідування

В одному з окупованих сіл Херсонської області російські військові розстріляли 65-річну місцеву жительку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - ідеться в повідомленні.

За даними слідства, 24 квітня 2024 року в одному з населених пунктів тимчасово окупованої Ювілейної громади Херсонського району, російські військові розстріляли 65-річну місцеву жительку. Після чого намагалися підпалити її будинок.

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Попередньо, окупанти прийшли на подвірʼя жінки та вимагали у неї гроші. Не отримавши бажаного, здійснили в неї кілька пострілів з автоматичної зброї.

"Вкотре представники країни-агресора нехтують положенням міжнародного гуманітарного права, яким прямо заборонено вчиняти вбивства та насильницькі дії щодо цивільного населення", - зауважили в прокуратурі.

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