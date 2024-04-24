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Новини Війна
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Окупанти розстріляли жінку на Херсонщині – розпочато розслідування

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В одному з окупованих сіл Херсонської області російські військові розстріляли 65-річну місцеву жительку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - ідеться в повідомленні.

За даними слідства, 24 квітня 2024 року в одному з населених пунктів тимчасово окупованої Ювілейної громади Херсонського району, російські військові розстріляли 65-річну місцеву жительку. Після чого намагалися підпалити її будинок.

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Попередньо, окупанти прийшли на подвірʼя жінки та вимагали у неї гроші. Не отримавши бажаного, здійснили в неї кілька пострілів з автоматичної зброї.

"Вкотре представники країни-агресора нехтують положенням міжнародного гуманітарного права, яким прямо заборонено вчиняти вбивства та насильницькі дії щодо цивільного населення", - зауважили в прокуратурі.

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Автор: 

армія рф (17185) воєнні злочини (1848) Херсонська область (5698)


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фашисті
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24.04.2024 18:48 Відповісти
****** кацапськi ****** *****.
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24.04.2024 18:51 Відповісти
головне, не палити НПЗ рф, щоб не дратувати *****
суки!!!
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24.04.2024 18:54 Відповісти
Вашингтон не забороняв Україні завдавати ударів по російських НПЗ власною зброєю, - посол Маркарова
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24.04.2024 19:35 Відповісти
Підори кацапсячі!
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24.04.2024 19:08 Відповісти
"Ліпше так..." подумав Зеленський, "...а от якби попередив би в лютому 22гого що почнеться рф наступ, то почала би панікувати і втекла!"
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24.04.2024 20:54 Відповісти
 
 