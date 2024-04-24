Оккупанты расстреляли женщину на Херсонщине - начато расследование

В одном из оккупированных сел Херсонской области российские военные расстреляли 65-летнюю местную жительницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

"Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 24 апреля 2024 года в одном из населенных пунктов временно оккупированной Юбилейной громады Херсонского района, российские военные расстреляли 65-летнюю местную жительницу. После чего пытались поджечь ее дом.

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Предварительно, оккупанты пришли во двор женщины и требовали у нее деньги. Не получив желаемого, осуществили в нее несколько выстрелов из автоматического оружия.

"В очередной раз представители страны-агрессора пренебрегают положением международного гуманитарного права, которым прямо запрещено совершать убийства и насильственные действия в отношении гражданского населения", - отметили в прокуратуре.

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