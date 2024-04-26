Россияне обстреляли из артиллерии Никополь: Пострадал ребенок и мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупационные войска осуществили артиллерийский обстрел Никополя на Днепропетровщине, в результате чего пострадали 2 человека, в том числе - 9-летний мальчик.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"9-летний мальчик пострадал во время артобстрела Никополя. Ребенок - в состоянии средней тяжести. Врачи оказали необходимую медпомощь. Поправляться будет дома", - говорится в сообщении.

Также в результате обстрела пострадал 42-летний мужчина.

В городе повреждены 4 пятиэтажки и газопровод. Информация уточняется.

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