Росіяни обстріляли з артилерії Нікополь: Постраждали дитина та чоловік. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська здійснили артилерійський обстріл Нікополя на Дніпропетровщині, внаслідок чого постраждали 2 особи, зокрема 9-річний хлопчик.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"9-річний хлопчик постраждав під час артобстрілу Нікополя. Дитина в стані середньої тяжкості. Лікарі надали необхідну меддопомогу. Оговтуватися буде вдома", - йдеться в повідомленні.
Також внаслідок обстрілу постраждав 42-річний чоловік.
У місті пошкоджені 4 п’ятиповерхівки та газогін. Інформація уточнюється.
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