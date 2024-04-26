Росіяни обстріляли з артилерії Нікополь: Постраждали дитина та чоловік. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська здійснили артилерійський обстріл Нікополя на Дніпропетровщині, внаслідок чого постраждали 2 особи, зокрема 9-річний хлопчик.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"9-річний хлопчик постраждав під час артобстрілу Нікополя. Дитина в стані середньої тяжкості. Лікарі надали необхідну меддопомогу. Оговтуватися буде вдома", - йдеться в повідомленні.

Також внаслідок обстрілу постраждав 42-річний чоловік.

У місті пошкоджені 4 п’ятиповерхівки та газогін. Інформація уточнюється.

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