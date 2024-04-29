Сутки на Донетчине: Россияне 7 раз обстреляли область, 3 человека получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток российские войска обстреляли три района Донецкой области, в результате чего 3 человека получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район.

В Красногоровке ранен 1 человек, еще 1 - в Желанном Очеретинской громады. В Курахово россияне обстреляли промзону. В Птичьем Новогродовской громады ранен человек, повреждены 4 дома.

Краматорский район.

В Лиманской громаде обстреляны Терны и Ямполовка. Повреждены 11 объектов в Тарасовке, Калиновом и Зеленом Поле Ильиновской громады. Под огнем окраины Константиновской громады.

Бахмутский район.

В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов и многоэтажка. В Северске повреждены 3 дома.

Всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 74 человека, в том числе 12 детей.

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