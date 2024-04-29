Сутки на Донетчине: Россияне 7 раз обстреляли область, 3 человека получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение суток российские войска обстреляли три района Донецкой области, в результате чего 3 человека получили ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район.
В Красногоровке ранен 1 человек, еще 1 - в Желанном Очеретинской громады. В Курахово россияне обстреляли промзону. В Птичьем Новогродовской громады ранен человек, повреждены 4 дома.
Краматорский район.
В Лиманской громаде обстреляны Терны и Ямполовка. Повреждены 11 объектов в Тарасовке, Калиновом и Зеленом Поле Ильиновской громады. Под огнем окраины Константиновской громады.
Бахмутский район.
В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов и многоэтажка. В Северске повреждены 3 дома.
Всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 74 человека, в том числе 12 детей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль