Доба на Донеччині: Росіяни 7 разів обстріляли область, 3 особи дістали поранення. ФОТОрепортаж

Протягом доби російські війська обстріляли три райони Донецької області, внаслідок чого 3 особи дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район.

У Красногорівці поранена 1 людина, ще 1 — у Желанному Очеретинської громади. У Кураховому росіяни обстріляли промзону. У Птичому Новогродівської громади поранено людину, пошкоджено 4 будинки.

Краматорський район.

У Лиманській громаді обстріляні Терни і Ямполівка. Пошкоджені 11 об'єктів у Тарасівці, Калиновому і Зеленому Полі Іллінівської громади. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район.

У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 74 людини, зокрема 12 дітей.

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