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Оккупанты в течение дня дважды ударили по Никопольщине из тяжелой артиллерии и трижды - дронами-камикадзе. ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне выпустили по территории Никопольского района Днепропетровской области почти полтора десятка снарядов.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"За день российская армия дважды обстреляла Никопольщину из тяжелой артиллерии. По территории района попали почти полтора десятка снарядов. Ударили оккупанты и тремя дронами-камикадзе.

Громко было в Марганецкой и Покровской сельской громадах. Повреждены частный дом и хозяйственная постройка. Изуродована линия электропередач. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

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Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Как отмечается, сейчас в области продолжается воздушная тревога.

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Автор: 

обстрел (27114) Днепропетровская область (3944)


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