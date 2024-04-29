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Окупанти протягом дня двічі вдарили по Нікопольщині з важкої артилерії і тричі - дронами-камікадзе. ФОТОрепортаж

Росіяни випустили по території Нікпольського району Дніпропетровської області майже півтора десятки снарядів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"За день російська армія двічі обстріляла Нікопольщину з важкої артилерії. По території району поцілили майже півтора десятки снарядів. Вдарили окупанти й трьома дронами-камікадзе.

Гучно було у Марганецькій та Покровській сільській громадах. Пошкоджені приватний будинок та господарська споруда. Понівечена лінія електропередач. Люди не постраждали", - йдеться в повідомлені.

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Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Як зазначається, нині в області триває повітряна тривога.

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Автор: 

обстріл (28435) Дніпропетровська область (3717)


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