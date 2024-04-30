В результате вражеских обстрелов Никопольщины повреждены дома. ФОТОрепортаж

Накануне вечером российские оккупационные войска продолжали обстреливать Никопольщину Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, агрессор бил по райцентру, Марганецкой и Червоногригорьевской громадам. Бил артиллерией и дронами-камикадзе.

"Повреждены 2 частных дома. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что ночь в районе прошла без обстрелов.

Ранее сообщалось, что россияне выпустили по территории Никопольского района Днепропетровской области почти полтора десятка снарядов.