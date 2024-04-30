УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9741 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
1 073 0

Внаслідок ворожих обстрілів Нікопольщини пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Напередодні ввечері російські окупаційні війська продовжували обстрілювати Нікопольщину Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, агресор бив по райцентру, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Поцілив артилерією і дронами-камікадзе.

"Пошкоджено 2 приватні будинки. Загиблих й постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти двічі вдарили по Нікопольщині з важкої артилерії, пошкоджено приватні будинки. ФОТОрепортаж

наслідки обстрілів Нікопольщини
наслідки обстрілів Нікопольщини
наслідки обстрілів Нікопольщини
наслідки обстрілів Нікопольщини

Також зазначається, що ніч в районі минула без обстрілів. 

Раніше повідомлялося, що росіяни випустили по території Нікпольського району Дніпропетровської області майже півтора десятки снарядів.

Автор: 

обстріл (28435) Нікополь (1187) Дніпропетровська область (3718)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 