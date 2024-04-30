Внаслідок ворожих обстрілів Нікопольщини пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж
Напередодні ввечері російські окупаційні війська продовжували обстрілювати Нікопольщину Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, агресор бив по райцентру, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Поцілив артилерією і дронами-камікадзе.
"Пошкоджено 2 приватні будинки. Загиблих й постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що ніч в районі минула без обстрілів.
Раніше повідомлялося, що росіяни випустили по території Нікпольського району Дніпропетровської області майже півтора десятки снарядів.
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